Presentate le linee strategiche 2027-2029 di ASIA Napoli, la società di raccolta rifiuti partenopea che darà il via ad una nuova campagna di assunzioni.

Linee strategiche ASIA Napoli: nuove assunzioni

Questi i principali obiettivi dei prossimi 3 anni: raccolta differenziata al 57%, 80 milioni di euro di investimenti, 11mila servizi annui equivalenti in più e aggiornamento della forza lavoro con nuovi assunti. Il piano è stato presentato ieri in presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, l’Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, l’Amministratore Unico e il Direttore Generale della società, Ciro Accetta e Benino Maddaluno.

Le Linee Guida Strategiche di ASIA Napoli 2027-2029 si inseriscono in un contesto di evoluzione degli obiettivi europei (+65% riciclo entro il 2035), nazionali e regionali, sempre più orientati all’economia circolare, al recupero di materiali e alla riduzione del ricorso alla discarica. In linea con il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 del Comune di Napoli, la strategia aziendale punta inoltre al rafforzamento dei servizi, all’incremento dei controlli, allo sviluppo dei centri di raccolta e alla progressiva autonomia impiantistica.

Per realizzare gli obiettivi prefissati, il Piano individua tre direttrici di intervento, sintetizzate nell’acronimo “ORA”: Ottimizzazione, Ristrutturazione e Ampliamento. La prima riguarda l’ottimizzazione dei servizi al cittadino, attraverso il potenziamento della raccolta differenziata stradale, l’intensificazione delle attività di pulizia e decoro e il potenziamento dei Centri di Raccolta.

La seconda direttrice riguarda la ristrutturazione del modello operativo, con un forte investimento sull’innovazione digitale e tecnologica. Sarà prevista anche l’introduzione di 140 nuovi mezzi elettrici entro il 2029 e lo sviluppo di infrastrutture di ricarica alimentate da impianti fotovoltaici per l’autoconsumo.

La terza direttrice strategica punta all’ampliamento e alla rifocalizzazione della filiera. ASIA intende progressivamente internalizzare alcune attività operative, valorizzando le proprie risorse e stabilizzando i servizi. Sul fronte dell’offerta lavorativa, si punta ad attuare circa 150 assunzioni medie annue durante il triennio, anche a copertura del turnover di personale.

Al momento non sono aperte le candidature né sono note le modalità di selezione. Probabilmente sarà indetto un nuovo concorso, come negli anni scorsi, entro il nuovo anno. Saranno Comune di Napoli e ASIA, al momento opportuno, a fornire tutte le informazioni dettagliate.