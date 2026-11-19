Tragedia a Torre del Greco dove un uomo è stato ritrovato morto in casa. Sarebbe deceduto diversi giorni fa e rinvenuto privo di vita soltanto a seguito di una segnalazione.

Dramma a Torre del Greco: uomo trovato morto in casa

La vittima, stando a quanto rende noto l’Ansa, è un uomo di 74 anni. A lanciare l’allarme sarebbe stato l’amministratore del condominio nel quale la vittima abitava, situato in via dello Sport, nella zona posta a ridosso dello stadio comunale Amerigo Liguori.

Probabilmente preoccupato per l’improvvisa scomparsa dell’uomo, avrebbe inviato la segnalazione al Comune, alla polizia locale e all’Asl Napoli 3 Sud. Una richiesta giunta all’attenzione del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che avrebbe attivato immediatamente l’intervento del comandante della Municipale, Gennaro Russo.

L’uomo è stato ritrovato morto all’interno della sua abitazione. Secondo i primi accertamenti, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa. Al momento non sono state chiarite ancora le cause né le circostanze della scomparsa. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.