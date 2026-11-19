Nuovo allarme truffe a Torre Annunziata, dove sarebbero ancora in corso tentativi di raggiro, soprattutto ai danni di persone anziane.

Telefonate sospette e tentativi di truffa in diverse zone di Torre Annunziata

Le segnalazioni riguarderebbero diverse aree di Torre Annunziata, tra cui corso Umberto, via Maresca, piazza De Nicola e via Plinio. I presunti truffatori contatterebbero le vittime da numeri telefonici con prefisso 377, presentandosi come carabinieri o agenti di polizia di Torre del Greco e di altre località.

A rendere particolarmente insidioso il tentativo di raggiro è il possesso di informazioni personali: gli interlocutori conoscerebbero infatti i nomi dei residenti, i loro indirizzi e persino le targhe delle automobili. Dati che verrebbero utilizzati per conquistare la fiducia delle persone e rendere più credibile la storia raccontata al telefono.

La scusa dell’auto coinvolta in una rapina

Uno degli stratagemmi descritti nell’avviso consisterebbe nel comunicare alla vittima che la propria automobile è stata coinvolta in una rapina, in un incidente stradale oppure in un episodio di clonazione della targa. Con il pretesto di dover effettuare verifiche urgenti, i falsi rappresentanti delle forze dell’ordine cercherebbero, così, di convincere le persone a collaborare.

La telefonata potrebbe, quindi, diventare il primo passaggio per ottenere l’accesso all’abitazione, facendo riferimento a presunti controlli dei documenti, verifiche sulla refurtiva o all’intervento di periti incaricati dal tribunale. Secondo quanto riportato nella segnalazione, i responsabili tendono a trovarsi nelle vicinanze degli edifici già al momento della telefonata, osservando gli spostamenti dei residenti e verificando chi sia presente in casa.

Chiamare le forze dell’ordine in casi sospetti

L’appello rivolto alla cittadinanza è quello di mantenere alta la guardia, soprattutto nei confronti delle persone anziane che vivono sole. In presenza di telefonate sospette, sarebbe opportuno interrompere la conversazione, non comunicare altri dati personali e soprattutto non consentire l’ingresso in casa a sconosciuti.

In caso di dubbi, è necessario contattare il 112 o il 113. La conoscenza di nomi, indirizzi e targhe non costituisce una prova dell’identità di chi telefona. L’invito è dunque a condividere l’avviso e a informare familiari e vicini, affinché nessuno possa cadere vittima di queste truffe.