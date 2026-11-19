La possibile realizzazione di farm per l’ingrasso del tonno rosso nelle acque antistanti Cetara riaccende il dibattito sul futuro della Costiera amalfitana e sulla tutela del patrimonio marino campano.

L’appello del Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana

Una situazione analoga si era già verificata venti anni fa, quando furono rimosse le gabbie già poste in mare, in seguito ad un’inchieste di Greenpeace Italia . Oggi quella prospettiva torna a preoccupare cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, per i potenziali effetti su un ecosistema marino di straordinario valore.

Il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana lancia, quindi, un sentito appello contro la realizzazione dell’impianto, sottolineando la differenza tra la pesca tradizionale, tratto distintivo di Cetara, e l’allevamento intensivo in gabbia di esemplari selvatici. Questa attività comporterebbe, infatti, rischi per il benessere animale e per l’equilibrio dell’ecosistema marino, a causa dei possibili residui organici, dell’alterazione dei fondali e delle ripercussioni sulla biodiversità.

«La vocazione produttiva di un’area marina non può essere considerata separatamente dalla vocazione complessiva del territorio che la circonda», si legge nel comunicato, «[…] Le comunità locali devono essere informate, ascoltate e coinvolte nelle scelte che incidono sull’ambiente, sulle risorse comuni e sul loro futuro»

L’impatto ambientale dell’impianto potrebbe, inoltre, interessare l’intera Costiera amalfitana. Il mare è, infatti, un ecosistema interconnesso, attraversato da correnti che non rispettano i confini amministrativi. Eventuali contaminazioni e alterazioni ambientali potrebbero, quindi, propagarsi lungo l’intera costa, interessando Vietri sul Mare, Maiori, Amalfi, Positano e gli altri comuni della Costiera.

Le possibili ricadute economiche positive delle farm di tonno a Cetara

I sostenitori del progetto evidenziano, invece, le potenzialità economiche della filiera del tonno rosso, che attraverso impianti tecnologicamente avanzati, sistemi di tracciabilità e controlli più rigorosi potrebbe rafforzare la competitività del Made in Italy e creare opportunità occupazionali.

La Costiera amalfitana fonda, però, una parte essenziale della propria identità e della propria economia sul mare, sul paesaggio e sulla qualità dell’ambiente. La pesca tradizionale, il turismo, la balneazione e le attività legate alla valorizzazione del territorio dipendono direttamente dalla conservazione di queste risorse. Un eventuale deterioramento dell’ecosistema marino, seppure potenzialmente vantaggioso , potrebbe paradossalmente tradursi in danno economico, mettendo a rischio attività che rappresentano da generazioni un mezzo di sostentamento della comunità.

In un territorio fragile e di eccezionale pregio paesaggistico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO, lo sviluppo economico non può compromettere le risorse naturali e paesaggistiche dalle quali dipende il futuro di un intero territorio.