Rassegna della Musica Campana: a Napoli eventi gratis con 99 Posse, La Niña e tanti altri
Nov 19, 2026 - Enza Gallo
Nasce la Rassegna della Musica Campana, un nuovo progetto ideato dalla Fondazione Campana dei Festival, che tra dicembre 2026 e marzo 2027 darà il via a 18 appuntamenti dedicati alla musica campana, a Napoli, alcuni con ingresso gratis, altri accessibili con l’acquisto di un ticket tra i 5 e 8 euro.
Rassegna della Musica Campana: il racconto di cinque secoli
La Rassegna propone 18 appuntamenti dedicati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla trasmissione del patrimonio musicale campano. Storie, tracce e linguaggi si intrecciano in un festival aperto a pubblici diversi, che si configura al tempo stesso come una piattaforma di ricerca, produzione e diffusione culturale, capace di mettere in relazione la memoria storica con le espressioni artistiche più recenti.
La manifestazione racconta cinque secoli della musica campana, in un viaggio che unisce vecchie e nuove generazioni. La Niña, i 99 Posse, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Lino Cannavacciuolo e Maldestro, sono alcuni dei protagonisti degli appuntamenti che attraversano generi musicali molto diversi.
Il progetto culturaleè promosso dalla Regione Campania e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival – diretta da Ruggero Cappuccio – e dal Teatro Trianon Viviani, diretto da Pierpaolo Sepe. Accanto alle performance, la Rassegna prevede tavole rotonde e visite guidate, favorendo il confronto tra accademici, musicisti, interpreti e pubblico.
Il costo dei biglietti è pensato per permettere a un pubblico ampio di partecipare ai concerti e agli spettacoli: è possibile prenotare gli eventi gratuiti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino a esaurimento posti, e su vivaticket i biglietti a pagamento al costo intero di 8 euro, e 5 euro per gli under 30 e over 65.
Il programma completo
Dicembre 2026
- Giovedì 17 dicembre, ore 10:00 – La musica napoletana tra il XV e il XVI secolo. Tavola rotonda al Conservatorio di San Pietro a Majella.
- Giovedì 17 dicembre, ore 21:00 – N’ata passione. Al Teatro Trianon Viviani, concerto del Solis String Quartet con Emilia Zamuner, tra canzone classica napoletana e nuove interpretazioni.
- Venerdì 18 dicembre, ore 10:00 – Visita guidata. Percorso tra il Complesso della Santissima Annunziata e Palazzo Sansevero, alla scoperta della storia musicale napoletana.
- Venerdì 18 dicembre, ore 21:00 – Odhecaton Ensemble. Al Teatro Trianon Viviani, concerto di polifonia napoletana del XVI e XVII secolo, diretto da Paolo Da Col.
- Lunedì 28 dicembre, ore 18:00 – Carmina Desimoniana. Alla Chiesa dei Girolamini, concerto per voci e strumenti dedicato all’universo artistico di Roberto De Simone, con direzione musicale di Alessandro De Simone. Ingresso gratuito con prenotazione.
Gennaio 2027
- Mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio, ore 21:00 – La Niña in concerto. Due serate al Teatro Trianon Viviani insieme ad Alfredo Maddaluno. Il programma comprende musiche per il cinema e brani di Furèsta, il progetto premiato con la Targa Tenco 2025. Ingresso gratuito con prenotazione.
Febbraio 2027
- Domenica 7 e lunedì 8 febbraio, ore 10:00 – Masterclass. A cura del maestro Bruno De Simone, dedicata al ruolo del buffo nell’opera napoletana. Sede da confermare.
- Martedì 9 febbraio, ore 10:00 – La musica napoletana tra XVII e XVIII secolo. Tavola rotonda dedicata alla scuola musicale partenopea. Sede da confermare.
- Martedì 9 febbraio, ore 21:00 – Il cielo è pieno di stelle. Al Teatro Trianon Viviani, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello rendono omaggio a Pino Daniele con un concerto dedicato alla sua musica.
- Mercoledì 10 febbraio, ore 10:00 – Visita guidata. Percorso alla scoperta dei luoghi storici della musica napoletana, con partenza dal Complesso dei Girolamini.
- Mercoledì 10 febbraio, ore 21:00 – Concerto di musica vocale e strumentale napoletana dei secoli XVII e XVIII. Al Teatro Trianon Viviani.
- Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio, ore 21:00 – 99 Posse & Orchestra Sinfonica. Al Teatro Trianon Viviani, tre serate durante le quali le canzoni del gruppo napoletano vengono reinterpretate in chiave orchestrale.
- Martedì 16 febbraio, ore 10:00 – La Canzone Napoletana tra Ottocento e Novecento. Tavola rotonda dedicata all’evoluzione della tradizione musicale partenopea. Sede da confermare.
- Martedì 16 febbraio, ore 21:00 – Lino Cannavacciuolo. Al Teatro Trianon Viviani, presentazione di Caldera, progetto musicale ispirato al territorio dei Campi Flegrei.
- Mercoledì 17 febbraio, ore 20:30 – Musica e Teatro: incontri d’autore. Al Teatro Trianon Viviani, serata condotta da Marisa Laurito, con Paola Minaccioni, Fabrizio Mandara, Roberto Colella e altri ospiti.
- Domenica 28 febbraio, ore 19:00 – Grande Te Deum di Giovanni Paisiello. Al Duomo di Napoli, esecuzione con Orchestra e Coro dei quattro Conservatori della Campania, diretti da Alessandro De Marchi. Ingresso gratuito con prenotazione.
Marzo 2027
- Sabato 20 marzo, ore 21:00 – Maldestro in concerto. Al Teatro Trianon Viviani, appuntamento conclusivo dedicato alla nuova canzone d’autore napoletana.