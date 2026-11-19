Nasce la Rassegna della Musica Campana, un nuovo progetto ideato dalla Fondazione Campana dei Festival, che tra dicembre 2026 e marzo 2027 darà il via a 18 appuntamenti dedicati alla musica campana, a Napoli, alcuni con ingresso gratis, altri accessibili con l’acquisto di un ticket tra i 5 e 8 euro.

Rassegna della Musica Campana: il racconto di cinque secoli

La Rassegna propone 18 appuntamenti dedicati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla trasmissione del patrimonio musicale campano. Storie, tracce e linguaggi si intrecciano in un festival aperto a pubblici diversi, che si configura al tempo stesso come una piattaforma di ricerca, produzione e diffusione culturale, capace di mettere in relazione la memoria storica con le espressioni artistiche più recenti.

La manifestazione racconta cinque secoli della musica campana, in un viaggio che unisce vecchie e nuove generazioni. La Niña, i 99 Posse, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Lino Cannavacciuolo e Maldestro, sono alcuni dei protagonisti degli appuntamenti che attraversano generi musicali molto diversi.

Il progetto culturaleè promosso dalla Regione Campania e realizzato dalla Fondazione Campania dei Festival – diretta da Ruggero Cappuccio – e dal Teatro Trianon Viviani, diretto da Pierpaolo Sepe. Accanto alle performance, la Rassegna prevede tavole rotonde e visite guidate, favorendo il confronto tra accademici, musicisti, interpreti e pubblico.

Il costo dei biglietti è pensato per permettere a un pubblico ampio di partecipare ai concerti e agli spettacoli: è possibile prenotare gli eventi gratuiti, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino a esaurimento posti, e su vivaticket i biglietti a pagamento al costo intero di 8 euro, e 5 euro per gli under 30 e over 65.

Il programma completo

Dicembre 2026

Giovedì 17 dicembre, ore 10:00 – La musica napoletana tra il XV e il XVI secolo. Tavola rotonda al Conservatorio di San Pietro a Majella.

Tavola rotonda al Conservatorio di San Pietro a Majella. Giovedì 17 dicembre, ore 21:00 – N’ata passione. Al Teatro Trianon Viviani, concerto del Solis String Quartet con Emilia Zamuner, tra canzone classica napoletana e nuove interpretazioni.

Al Teatro Trianon Viviani, concerto del Solis String Quartet con Emilia Zamuner, tra canzone classica napoletana e nuove interpretazioni. Venerdì 18 dicembre, ore 10:00 – Visita guidata. Percorso tra il Complesso della Santissima Annunziata e Palazzo Sansevero, alla scoperta della storia musicale napoletana.

Percorso tra il Complesso della Santissima Annunziata e Palazzo Sansevero, alla scoperta della storia musicale napoletana. Venerdì 18 dicembre, ore 21:00 – Odhecaton Ensemble. Al Teatro Trianon Viviani, concerto di polifonia napoletana del XVI e XVII secolo, diretto da Paolo Da Col.

Al Teatro Trianon Viviani, concerto di polifonia napoletana del XVI e XVII secolo, diretto da Paolo Da Col. Lunedì 28 dicembre, ore 18:00 – Carmina Desimoniana. Alla Chiesa dei Girolamini, concerto per voci e strumenti dedicato all’universo artistico di Roberto De Simone, con direzione musicale di Alessandro De Simone. Ingresso gratuito con prenotazione.

Gennaio 2027

Mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio, ore 21:00 – La Niña in concerto. Due serate al Teatro Trianon Viviani insieme ad Alfredo Maddaluno. Il programma comprende musiche per il cinema e brani di Furèsta, il progetto premiato con la Targa Tenco 2025. Ingresso gratuito con prenotazione.

Febbraio 2027

Domenica 7 e lunedì 8 febbraio, ore 10:00 – Masterclass. A cura del maestro Bruno De Simone, dedicata al ruolo del buffo nell’opera napoletana. Sede da confermare.

A cura del maestro Bruno De Simone, dedicata al ruolo del buffo nell’opera napoletana. Sede da confermare. Martedì 9 febbraio, ore 10:00 – La musica napoletana tra XVII e XVIII secolo. Tavola rotonda dedicata alla scuola musicale partenopea. Sede da confermare.

Tavola rotonda dedicata alla scuola musicale partenopea. Sede da confermare. Martedì 9 febbraio, ore 21:00 – Il cielo è pieno di stelle. Al Teatro Trianon Viviani, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello rendono omaggio a Pino Daniele con un concerto dedicato alla sua musica.

Al Teatro Trianon Viviani, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello rendono omaggio a con un concerto dedicato alla sua musica. Mercoledì 10 febbraio, ore 10:00 – Visita guidata. Percorso alla scoperta dei luoghi storici della musica napoletana, con partenza dal Complesso dei Girolamini.

Percorso alla scoperta dei luoghi storici della musica napoletana, con partenza dal Complesso dei Girolamini. Mercoledì 10 febbraio, ore 21:00 – Concerto di musica vocale e strumentale napoletana dei secoli XVII e XVIII. Al Teatro Trianon Viviani.

Al Teatro Trianon Viviani. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio, ore 21:00 – 99 Posse & Orchestra Sinfonica. Al Teatro Trianon Viviani, tre serate durante le quali le canzoni del gruppo napoletano vengono reinterpretate in chiave orchestrale.

Al Teatro Trianon Viviani, tre serate durante le quali le canzoni del gruppo napoletano vengono reinterpretate in chiave orchestrale. Martedì 16 febbraio, ore 10:00 – La Canzone Napoletana tra Ottocento e Novecento. Tavola rotonda dedicata all’evoluzione della tradizione musicale partenopea. Sede da confermare.

Tavola rotonda dedicata all’evoluzione della tradizione musicale partenopea. Sede da confermare. Martedì 16 febbraio, ore 21:00 – Lino Cannavacciuolo. Al Teatro Trianon Viviani, presentazione di Caldera, progetto musicale ispirato al territorio dei Campi Flegrei.

Al Teatro Trianon Viviani, presentazione di Caldera, progetto musicale ispirato al territorio dei Campi Flegrei. Mercoledì 17 febbraio, ore 20:30 – Musica e Teatro: incontri d’autore. Al Teatro Trianon Viviani, serata condotta da Marisa Laurito, con Paola Minaccioni, Fabrizio Mandara, Roberto Colella e altri ospiti.

Al Teatro Trianon Viviani, serata condotta da Marisa Laurito, con Paola Minaccioni, Fabrizio Mandara, Roberto Colella e altri ospiti. Domenica 28 febbraio, ore 19:00 – Grande Te Deum di Giovanni Paisiello. Al Duomo di Napoli, esecuzione con Orchestra e Coro dei quattro Conservatori della Campania, diretti da Alessandro De Marchi. Ingresso gratuito con prenotazione.

Marzo 2027

Sabato 20 marzo, ore 21:00 – Maldestro in concerto. Al Teatro Trianon Viviani, appuntamento conclusivo dedicato alla nuova canzone d’autore napoletana.



