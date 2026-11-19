Torre del Greco ospiterà la più importante convention di pilates di tutto il Sud Italia: si tratta della decima edizione di Neapolis International Pilates, la kermesse diretta da Renato Carcatella, in programma sabato 21 novembre 2026 all’hotel Poseidon.

A Torre del Greco la più importante convention di pilates

La manifestazione sarà suddivisa in quattro workshop che terranno impegnati i partecipanti per l’intera giornata grazie ai docenti che si alterneranno in sala: Emanuele Specchio, Enrico Pandrini, Anna Maria Vitali, Patrizia Mantovani e Cristiano Lollo. Dopo la fase di registrazione, sarà quest’ultimo ad aprire i lavori alle 9:00 con un workshop che integra pilates, fascia e movimento tridimensionale, esplorando le connessioni miofasciali e le linee spiraliformi del corpo.

Con Lollo, attraverso una parte teorica e una sessione pratica di 90 minuti, i partecipanti sperimenteranno rotazioni, torsioni, spirali e sequenze integrate per migliorare mobilità, elasticità fasciale, coordinazione e consapevolezza corporea. Alle 11:00 sarà la volta di Enrico Pradini, chiamato a far scoprire agli allievi come avambraccio, braccio, gamba e coscia hanno uno stretto rapporto in molti esercizi di matwork.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, sarà la volta di Emanuele Specchio, con un workshop dedicato all’utilizzo del magic circle nella sequenza classica di Matwork, nel rispetto dei principi della contrology e della struttura originale del metodo pilates. Un metodo che punta a sperimentare un aumento del controllo, della concentrazione e della consapevolezza corporea.

Infine, alle 16:00 Patrizia Mantovani si dedicherà al True Power Yoga, un’evoluzione dinamica e contemporanea dell’Hatha e dell’Ashtanga Yoga, in cui movimento e respiro si fondono nel Vinyasa, creando sequenze fluide, intense e consapevoli. La pratica si sviluppa attraverso cinque fasi fisiologiche ed energetiche, dalla preparazione del corpo ai Saluti al Sole, dal picco dinamico fino al lavoro più profondo e allo Shavasana finale.