Saranno inaugurate venerdì, 20 novembre 2026, in occasione del Natale, le Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano del Fusaro, a Bacoli. Uno spettacolo mozzafiato reso ancor più suggestivo dall’atmosfera della Casina Vanvitelliana.

Natale 2026, Luci d’Artista al Parco del Fusaro di Bacoli: è gratis

La cerimonia ufficiale di apertura del villaggio di Natale si terrà alle ore 18:30, in presenza del sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Il primo cittadino, che già nelle scorse settimane aveva fornito alcune anticipazioni sulla rassegna natalizia, ha annunciato la data di accensione delle luminarie, svelando altri dettagli della manifestazione.

“L’attesa è finita, sarà uno spettacolo mai visto prima. Accendiamo le Luci d’Artista al Parco Vanvitelliano del Fusaro, il conto alla rovescia è iniziato. Ci vediamo venerdì alle 18:30 con luminarie e videomapping, affacciati sul Lago Fusaro, sulla Casina Vanvitelliana. Un mix di luci e colori mai realizzato qui. Preparatevi a vivere un’esperienza clamorosa e a viverla ogni sera, fino all’Epifania” – ha dichiarato il sindaco.

“Ci prepariamo a vivere una inaugurazione da sogno. Magia pura per i nostri bambini. Sono pronti a venire da tutta la Campania, e non solo, per ammirare le nostre luci di Natale durante questi due mesi di feste. In villa comunale, nel centro di Bacoli, sul lago Miseno, registriamo già un record di presenze giornaliere”.

“Qui al sito reale vivremo un’altra esperienza memorabile. Siamo tra le poche città in Italia che vantano ben due parchi pubblici con Luci d’Artista accessibili gratuitamente per i due mesi natalizi. Bacoli splende, i Campi Flegrei sono un luogo fantastico. Noi investiamo e ci crediamo. Condividete, ditelo a tutti, soprattutto ai bambini. Perché questo parco incantato lo illumineremo tutti quanti, lo illuminerete voi”.

Intanto il parco natalizio allestito presso la Villa Comunale è già accessibile al pubblico e sta registrando già un grande afflusso di visitatori. Le luminarie, in entrambi i parchi, potranno essere ammirate per tutto il periodo festivo, ad ingresso libero e gratuito.