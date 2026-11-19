Si è rivelata un successo la terza edizione di Equipment&More, il Salone per l’Ospitalità di Federalberghi Costa del Vesuvio e Consorzio Sinergie Vesuviane a Torre del Greco.

Successo per il Salone per l’Ospitalità di Federalberghi a Torre del Greco

Organizzata da Federalberghi Costa del Vesuvio, in collaborazione con il Consorzio Sinergie Vesuviane, si è svolta ieri la terza edizione del salone di riferimento dedicato interamente alle forniture e ai servizi per l’hotellerie, l’extralberghiero e l’intero comparto turistico.

Equipment&More si è confermato un appuntamento strategico per il comparto ricettivo locale, nato per coniugare l’eccellenza dell’accoglienza vesuviana con le soluzioni più avanzate del mercato e creare occasioni concrete di confronto tra aziende, professionisti e operatori.

«Siamo felici di aver realizzato questo evento al quale non abbiamo invitato solo gli albergatori associati a Federalberghi, ma tutti coloro che fanno parte del comparto turistico, offrendo una serie di prodotti nuovi e soluzioni di varia natura. Cresciamo, cresce il numero degli associati di Federalberghi, è cresciuta Federalberghi aprendo un consorzio, che è il polmone operativ che ci dà la possibilità di fare progetti e corsi di formazione, ma anche di avere dentro tutti quelli che sono i partner che offrono servizi, che danno sempre nuove opportunità agli associati. Un grazie particolare alla presenza del consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, che ha la delega alla promozione turistica di questo territorio: solo attraverso l’attenzione delle istituzioni siamo consapevoli che su questo territorio si possa crescere sempre di più» – ha dichiarato la presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba.

«Siamo al centro di un grosso contenitore attrattivo. Le aziende che insistono su questo territorio sono le aziende che danno pregio e valore con il proprio lavoro a quest’area. Parlo del settore manifatturiero, parlo del settore alberghiero, parlo del settore dell’accoglienza, del settore della ricettività territoriale. Siamo delle eccellenze. Oggi c’è un’occasione di incontro tra chi offre un servizio o un prodotto e chi invece lo acquista e chi ne fruisce. È un momento fondamentale farlo su questo territorio, perché il vero valore, il fondamentale valore è la squadra, il team, il network. E oggi abbiamo dato dimostrazione di grande unità. Stiamo raccontando il nostro territorio e lo portiamo altrove, alla conoscenza di tantissimi che in questo momento hanno un’attenzione davvero forte nei confronti di questo territorio, di Napoli e di tutta la sua provincia, e un po’ anche di tutta la regione Campania. Però il territorio vesuviano, grazie a Federalberghi Costa del Vesuvio ha fatto un grande lavoro in questo senso, ha dato e sta dando il buon esempio» – ha continuato il consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti realtà che hanno presentato le loro eccellenze nei settori dell’arredamento, dell’abbigliamento professionale, della tecnologia, del design, del food & beverage e dei servizi alle imprese. Tra i partner ufficiali: Adhararent, Giunar, Ercolano Flora, Rosone – I Sapori di Don Peppe, SC Consulting, AF 1760, Workline, Forniture per Alberghi, Raffaello D’Amato Designer, ShopHoreca, Le Lune del Vesuvio, Caffè Edor, Valle dell’Orso, WeComm e Tyca, Ranieri Impiantistica, Mac3 Consorzio Coralli e Cammei, Sorrentino Vini e Frupa.