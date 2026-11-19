A Napoli ha ufficialmente aperto la Casa della Lettura, una biblioteca pubblica, allestita all’interno del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore della città. Un nuovo polo culturale, realizzato dal Comune con il sostegno della Regione Campania, ricco di libri, spazi di lettura, attività per bambini e ragazzi.

A Napoli apre la Casa della Lettura: 4 mila mq di cultura

Si tratta di una biblioteca di nuova concezione, pensata non soltanto come luogo di studio e consultazione ma anche come spazio di incontro, partecipazione e produzione culturale che restituisce alla città ambienti di straordinario valore storico e artistico, rinnovandone la secolare vocazione alla conoscenza e al confronto delle idee.

Il progetto, promosso e realizzato dal Comune di Napoli e sostenuto dalla Regione Campania attraverso le risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Campania 2014–2020, è stato presentato al pubblico e alla stampa giovedì 19 novembre, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia, del rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Andrea Mazzucchi e del coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo. Dopo il taglio simbolico del nastro e gli interventi istituzionali, è stato lo scrittore Roberto Saviano a inaugurare simbolicamente lo spazio, con un intervento dedicato al valore sociale del libro e della lettura.

Situata nel cuore del Centro Storico di Napoli – Sito UNESCO e ispirata ai principali modelli europei di biblioteca pubblica, la Casa della Lettura si sviluppa su 4.000 metri quadrati e si propone come un luogo accessibile, gratuito e aperto a tutte le generazioni.

La biblioteca dispone di una dotazione iniziale di 3.000 libri, destinata ad arricchirsi progressivamente attraverso un programma di acquisizioni continuative. A complemento delle biblioteche storiche della città, che custodiscono fondi librari di grande valore, la Casa della Lettura sceglie di privilegiare la produzione editoriale contemporanea, con l’obiettivo di offrire ai lettori un patrimonio costantemente aggiornato, capace di seguire le novità, le tendenze e i dibattiti culturali del presente. Una particolare attenzione è dedicata inoltre alla letteratura per bambini e ragazzi, con libri per tutte le età, dalla primissima infanzia all’adolescenza, e all’universo della graphic novel.

Gli ambienti del primo piano del complesso ospitano spazi attrezzati per la lettura individuale e condivisa con oltre 200 postazioni individuali, sale per lo studio e la scrittura con connessione wi-fi, aree dedicate ai più giovani e spazi destinati a incontri, laboratori, presentazioni ed esposizioni. Aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 19.30, con ingresso libero e gratuito e servizio di prestito librario, la Casa della Lettura si propone come spazio da vivere quotidianamente, nel quale i libri diventano strumenti di relazione e di crescita condivisa.

Gli interventi hanno riguardato il risanamento delle facciate interne, il recupero degli intonaci e degli elementi lapidei, l’adeguamento degli impianti elettrici, tecnologici e di sicurezza e la prima dotazione di arredi e attrezzature, che sarà ulteriormente integrata nel corso del 2027.

La Casa della Lettura trova sede in uno dei luoghi più significativi della storia culturale napoletana, nel cuore del centro storico della città, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Il progetto contribuisce alla valorizzazione di questo straordinario patrimonio, coniugando il recupero degli spazi monumentali con la loro restituzione alla fruizione pubblica e alla vita culturale della città, attraverso nuove funzioni capaci di rispondere alle esigenze contemporanee.