Oltre 21milioni di euro per riqualificare alcune delle aree più importanti di Torre Annunziata, dal Litorale Alfani alla Villa comunale, passando per Villa del Parnaso e il waterfront.

Cosa prevede il bando per la rigenerazione di Torre Annunziata

Il Comune ha pubblicato il bando per individuare un’unica impresa che si occuperà della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi. L’investimento complessivo previsto è di 21.634.191 euro.

Il primo ambito riguarda Rampa Nunziante e il Litorale Alfani, con uno stanziamento stimato di 8,74 milioni di euro. L’obiettivo è recuperare e valorizzare una parte strategica della fascia costiera, migliorando il rapporto tra il tessuto urbano e il mare.

Circa 5,94 milioni di euro saranno, invece, destinati a via dei Mille e Villa del Parnaso. I lavori saranno suddivisi in tre fasi, in base alla disponibilità delle aree: si partirà da quelle già nella disponibilità del Comune, per poi intervenire sulle superfici interessate dall’ampliamento del comodato con la Città Metropolitana e su quelle da acquisire attraverso esproprio. Prevista anche la realizzazione di un ponte pedonale di collegamento con via dei Mille.

Per la Villa comunale sono invece previsti circa 4,95 milioni di euro, con un intervento unitario finalizzato alla riqualificazione di uno degli spazi pubblici più importanti della città, che potrebbe tornare a essere un punto di riferimento per famiglie, giovani e cittadini.

Il programma comprende inoltre fino a 2 milioni di euro per ulteriori interventi sul waterfront, subordinati, però, all’effettiva disponibilità delle risorse.

Finanziamenti e tempi della gara

Gli interventi su Rampa Nunziante, Litorale Alfani e Villa comunale saranno finanziati attraverso il programma PRIUS, nell’ambito del PR Campania FESR 2021-2027. Per via dei Mille e Villa del Parnaso le risorse arriveranno invece dal Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli. Per il waterfront sono previsti eventuali fondi JESSICA e risorse comunali.

Le imprese potranno presentare le offerte entro le ore 12 del 18 dicembre 2026 sulla piattaforma Consip. L’accordo quadro avrà una durata di 36 mesi dalla stipula. I progetti esecutivi dovranno essere consegnati entro 90 giorni dall’avvio della progettazione, salvo riduzioni proposte in gara.

Tutti i link utili sono consultabili sul sito del Comune.

Per Torre Annunziata si tratta di un’occasione importante, forse una delle più significative degli ultimi anni. Ma gli investimenti, da soli, non bastano. La città ha bisogno di opere complete, spazi restituiti ai cittadini e interventi capaci di migliorare realmente la qualità della vita. I bandi che si sono susseguiti nel tempo promettevano, infatti, una città rinata già dieci anni fa. I pochi cantieri che hanno davvero visto la luce, però, sono stati sospesi o realizzati male. La vera sfida sarà, quindi, evitare che anche questo programma rimanga soltanto sulla carta.