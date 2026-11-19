È stato approvato negli ultimi mesi, in via definitiva, un progetto per la realizzazione di una nuova strada a Torre Annunziata, affiancata da una pista ciclabile, che collegherà Via Gambardella a Via Prota.

Le contraddizone del progetto della nuova strada a via Gambardella

Sulla carta, il progetto definitivo di miglioramento della viabilità tra via Gambardella e via Prota si presenta come un intervento moderno, pensato per decongestionare il traffico locale e promuovere gli spostamenti green.

Mappa del progetto

Basta, però, leggere più nel dettaglio le carte tecniche e gli allegati degli espropri per ritrovarsi di fronte a significative contraddizioni. Il progetto verrà realizzato nel nome della sostenibilità ambientale. L’impatto sul territorio, però, non è da sottovalutare.

Per bilanciare l’impatto dell’infrastruttura veicolare, il progetto punta con decisione sulla mobilità sostenibile. Accanto alle due corsie di marcia, infatti, la sezione stradale prevede un percorso ciclopedonale in sede propria largo 2,50 metri.

La contraddizione più evidente emerge, però, confrontando la relazione descrittiva con il Piano Particellare di Esproprio. Nel testo tecnico si afferma che l’opera sorge in un contesto fortemente antropizzato, privo di vincoli paesaggistici o ambientali. La scelta progettuale è stata quella di “minimizzare l’impatto sul suolo”, senza alterare il paesaggio urbano generale.

Le ortofoto allegate e le visure catastali raccontano, però, una storia diversa. Il tracciato della nuova strada incide direttamente su numerosi appezzamenti verdi coltivati, tipici della tradizione agricola vesuviana.

Nelle tabelle degli espropri figurano, infatti, migliaia di metri quadrati classificate catastalmente come “frutteto” e “agrumeto”. Spiccano, tra gli altri, l’acquisizione di oltre 1.300 metri quadrati tra agrumeto e frutteti e l’esproprio di ben 4.015 metri quadrati di agrumeto in un’unica particella. In totale, la superficie espropriata sale a più di 6000 metri quadrati. Secondo il documento progettuale, però, “nel corridoio infrastrutturale oggetto del presente studio sono praticamente assenti ambiti di naturalità”.

Nonostante il tratto interessato dai lavori non rientri tecnicamente in Aree Protette, il consumo di suolo e di superficie arborea che sarà causato dal progetto è innegabile.

Prova penetrometrica. Chiara presenza di alberi di varie tipologie

Prova sismica. Chiara presenza di alberi da frutto

Oltre un milione di euro per una pista ciclabile che non porta a nulla

Anche la lunghezza della pista ciclabile lascia numerose perplessità. I poco più di 400 metri previsti dal progetto, in un contesto urbano altamente trafficato, senza nessun tipo di collegamento con altre piste ciclabili, risultano essere quanto meno discutibili. La nuova striscia di asfalto rischierà di fare la fine della pista ciclabile della darsena, fortemente criticata dai cittadini per la sua brevità, e pressoché inutilizzata.

La realizzazione di un’ulteriore pista ciclabile a Via Gambardella, asfaltando migliaia di metri quadrati di agrumeti e frutteti produttivi, appare ancora più paradossale se si considera la recente sospensione del servizio di E-Bike Sharing, a causa di mancanza di fondi, utilizzo limitato e episodi di abbandono o vandalismo sulle biciclette.

Mentre i cittadini chiedono un incremento significativo del verde in città, i nuovi progetti si impegnano per ridurlo, tuffandosi in lavori dall’esorbitante somma complessiva di 1.219.565,00 euro.