Dal 29 novembre al 23 dicembre 2026 il Casoria Christmas Village – Oasi del Natale tornerà ad accogliere grandi e piccini, dando loro la possibilità di perdersi nella magia di un incantevole villaggio di Natale gratis e incontrare il Vero Santa Claus. L’appuntamento è in via Ludovico, a Casoria (Napoli).

Villaggio di Natale a Casoria con il Vero Santa Claus: è gratis

La Casa di Santa Claus proietterà i visitatori in uno scenario da sogno, tra spettacoli a tema, personaggi e mercatini natalizi. A rendere ancor più suggestiva l’atmosfera sarà l’arrivo del Vero Santa Claus, il Babbo Natale più famoso d’Italia, pronto ad incontrare i partecipanti all’interno della sua casa ufficiale.

I più piccoli potranno consegnare personalmente al “vecchietto” delle feste la loro letterina e scattare una fotoricordo con lui e tutta l a famiglia.Tra le altre aree del villaggio spiccano il Palco del Divertimento, il Laboratorio degli Elfi e il grande Luna Park. L’inaugurazione si terrà domenica 29 novembre con un’iniziativa speciale: la Christmas Parade, ovvero la parata natalizia che attraverserà le vie di Casoria, in partenza dalle ore 16:00 da via Pio XII.

La Casa di Santa Claus resterà aperta per circa un mese tra luci scintillanti, atmosfere fiabesche ed esperienze indimenticabili, da vivere con le persone amate. Gli orari di apertura variano in base alla data prescelta, di seguito il calendario: 29 novembre dalle 16 alle 23; 30 novembre dalle 16 alle 21; dall’1 al 4 dicembre dalle 16 alle 21; dal 5 all’8 dicembre dalle 11 alle 23; dal 9 all’11 dicembre dalle 16 alle 21; 12 e 13 dicembre dalle 11 alle 23; dal 14 al 18 dicembre dalle 16 alle 21; 19 e 20 dicembre dalle 11 alle 23; 21 e 22 dicembre dalle 26 alle 21; 23 dicembre dalle 11 alle 23. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.