L’educazione all’affettività non è un semplice approfondimento teorico, ma un pilastro fondamentale per la crescita e la tutela della persona. È questo il messaggio al centro del contributo della criminologa, docente, psicologa e psicologa forense, dott.ssa Nicoletta Sansone, figura di riferimento nell’ambito dell’analisi clinica e giuridica, che mercoledì 25 novembre sarà presente come relatrice al corso di formazione dedicato all’educazione all’affettività, promosso dall’Istituto Comprensivo Don Milani-Leopardi di Torre del Greco.

Dall’educazione emotiva alla parità di genere: l’istituto promuove un calendario di appuntamenti dedicati alla crescita dei più giovani

Il progetto “Dal cuore allo schermo: Emozioni, parità di genere e narrazioni” sarà per gli studenti un’occasione di confronto dedicata al valore dell’educazione emotiva e prevenzione della violenza di genere.

​Su questo tema si distingue l’impegno dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Leopardi” per l’anno scolastico 2026/2027 che ha promosso un ricco calendario di incontri insieme a numerosi professionisti: psicopedagogisti, psicologi, psichiatri, criminologi ed esperti dell’Associazione Social Project.

Un percorso rivolto non solo agli studenti, ma anche alle famiglie e al territorio, a conferma del ruolo centrale della scuola nella crescita emotiva e relazionale dei più giovani.

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Imparare a riconoscere le proprie emozioni per contrastare ogni forma di possesso

La Dr.ssa Sansone evidenzia, dalla sua esperienza professionale, come, dietro i conflitti più estremi, emergano spesso profonde difficoltà nella comunicazione e gestione delle emozioni.

“Quando mancano gli strumenti per affrontare frustrazione, delusione e rabbia, il rischio è che tali emozioni vengano espresse attraverso atteggiamenti possessivi e aggressivi” riflette la criminologa.

Da qui l’importanza di un’educazione capace di promuovere la consapevolezza di sé e il riconoscimento dell’altro come persona autonoma, libera e meritevole di rispetto.

“L’educazione all’affettività non può essere considerata una materia accessoria” sottolinea la psicologa, richiamando l’attenzione su un principio essenziale: “Nessuno può considerare un’altra persona una propria proprietà“.

Gestire il distacco e riconoscere la libertà dell’altro per costruire relazioni sane

Un altro aspetto centrale riguarda la capacità di affrontare la fine di una relazione e il rifiuto. Educare all’affettività significa anche accompagnare i giovani nella comprensione della complessità dei sentimenti.

La difficoltà nell’accettare un distacco può, infatti, trasformarsi in un terreno fertile per atteggiamenti di controllo e prevaricazione. Per questo, secondo la Dr.ssa Sansone, è fondamentale sviluppare fin dall’adolescenza una maggiore consapevolezza emotiva.

“Imparare a dare un nome ai propri sentimenti significa acquisire la capacità di comprenderli e gestirli” spiega la criminologa.

“Il rispetto dell’autonomia altrui è il presupposto imprescindibile di qualsiasi relazione sana“, afferma la docente.

La dottoressa ribadisce, inoltre, la necessità di trasmettere ai ragazzi un messaggio chiaro: “Non tutte le relazioni hanno il finale che desideriamo, il rifiuto deve essere accettato“.

Social e nuove tecnologie: sfida educativa per tutelare la qualità della comunicazione

Nel corso dell’incontro, particolare attenzione sarà riservata anche al ruolo delle nuove tecnologie e alla modalità con cui le giovani generazioni costruiscono e vivono i rapporti interpersonali.

“Le relazioni mediate dagli schermi possono ridurre le occasioni di confronto diretto, impoverendo quella parte di comunicazione non verbale che consente di cogliere emozioni, stati d’animo e reazioni dell’interlocutore“, osserva la psicologa.

Una questione che non implica una condanna degli strumenti tecnologici, ma richiama l’esigenza di educare a un loro utilizzo più consapevole.

La scuola e l’alleanza educativa per una cultura del rispetto

La prevenzione della violenza e di ogni forma di sopraffazione è un percorso che la scuola ritiene centrale, configurandosi come uno dei primi luoghi in cui i ragazzi imparano a confrontarsi e a sviluppare il senso di cittadinanza.

“È proprio all’interno della comunità scolastica che possono trovare spazio il dialogo, l’ascolto reciproco e la riflessione sui temi della parità di genere e del rispetto – aggiunge la criminologa – una responsabilità che non riguarda soltanto gli insegnanti, ma coinvolge anche le famiglie e le diverse professionalità chiamate a contribuire alla formazione delle nuove generazioni“.

La Dr.ssa Sansone richiama, a tal proposito, l’importanza di un’alleanza educativa capace di offrire ai ragazzi strumenti concreti per comprendere il valore delle relazioni sane.

La scuola al centro del percorso educativo per prevenire la violenza di genere

L’obiettivo del progetto è “costruire una vera cultura della cura e del rispetto, nella quale la parità non rappresenti un principio astratto da insegnare, ma un valore da vivere ogni giorno, dentro e fuori la scuola” commenta la psicologa Sansone.

Un messaggio che assume un significato ancora più profondo alla luce di una realtà dolorosa come quella dei femminicidi, tema che sarà affrontato nel corso dell’incontro. Contrastare la violenza di genere significa anche intervenire sulle sue radici culturali e relazionali, promuovendo fin dall’età scolastica un’educazione all’affettività capace di prevenire comportamenti possessivi, prevaricazioni e forme di controllo.

“È proprio attraverso la scuola, il dialogo e la formazione delle nuove generazioni che si può costruire una cultura nella quale il rispetto non sia soltanto un principio da affermare, ma una pratica quotidiana” conclude la dottoressa. Educare all’affettività significa promuovere una cultura del rispetto e contribuire a una società in cui ogni persona possa vivere libera da forme di violenza, sopraffazione e discriminazione.