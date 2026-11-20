Entra nel vivo Chocoland, la festa del cioccolato in corso al Vomero (Napoli) che proseguirà fino al 22 novembre 2026, con ingresso libero e gratuito per tutti: in programma per oggi, 20 novembre, la realizzazione della pizza al cioccolato del maestro Vesi.

Chocoland al Vomero: la festa con la pizza al cioccolato

La diciottesima edizione sta già attirando centinaia di visitatori, a spasso tra gli stand allestiti tra piazza degli Artisti e via Luca Giordano. Fino a domenica il villaggio del cioccolato continuerà ad accogliere grandi e piccini tra specialità, laboratori, show cooking e tante attrazioni. Presenti, per la diciottesima edizione, i migliori maestri cioccolatieri provenienti da Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia, Piemonte e naturalmente Campania.

Nel pomeriggio sarà la pizza al cioccolato di Giuseppe Vesi ad attirare l’attenzione degli amanti della fiera del cioccolato artigianale più importante del Centro-Sud. Il maestro pizzaiolo sfornerà la prelibatezza dolciaria esponendola proprio all’esterno del suo locale in via Luca Giordano.

“Abbiamo preparato un impasto al cioccolato e naturalmente anche il topping sarà realizzato con il gustoso ingrediente, per la gioia di grandi e piccini” – ha dichiarato Vesi. Dalle ore 17:00 i tanti golosi presenti sul posto potranno ricevere in dono un trancio di questa prelibata preparazione. Sempre negli stessi orari di apertura della manifestazione ci sarà anche lo Scarabocchio Show.

“Anche il fine settimana, come di consueto, è tutto dedicato all’intrattenimento per i più piccini. Sabato appuntamento speciale con il Subbuteo, lo storico gioco del calcio in punta di dito che si terrà dalle 10 alle 14. Un appuntamento in collaborazione con la scuola D’Ovidio Nicolardi E. A. Mario. Domenica c’è l’imperdibile appuntamento con Willy Wonka Show che prenderà il via alle 11. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, il dinosauro ed il suo cucciolo saranno a spasso per Chocoland. Per la durata dell’evento ci sarà anche un laboratorio a tema per ragazzi che potranno stampare borse a tema cioccolato e collane in resina” – ha spiegato l’organizzatore Luigi De Simone.

“Non mancano opportunità di divertimento anche per gli adulti, concepiti in modo da non fare sentire trascurata nessuna fascia d’età. La parte del leone la faranno le degustazioni, come sempre la cornice al cuore di Chocoland ovvero la possibilità di conoscere ed assaggiare le preparazioni artigianali e pasticciere praticamente di tutta Italia. Prevista una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone che vantano la maggiore tradizione nazionale” – ha concluso.

Ma Chocoland è anche solidarietà. A questa edizione prendono parte i ragazzi di Nisida con il loro progetto “Monelli a pasticciare” che prevede la vendita dei panettoni realizzati in Istituto. Il piatto forte restano, ovviamente, le prelibatezze da degustare: cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, i churros, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato.

Chocoland al Vomero gode del patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli diretto dall’assessore Teresa Armato e della V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino. Partner dell’evento Casartigiani. Presente anche lo stand dell’associazione “Vita Attiva”.