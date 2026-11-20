Nel mese di dicembre 2026 arriva il Bonus Natale, un accredito di circa 150 euro che sarà erogato automaticamente ai cittadini che ne hanno diritto.

Bonus Natale 2026, 150 euro a dicembre: a chi spetta

Si tratta di una integrazione economica destinata ai pensionati con redditi contenuti e che va ad aggiungersi alle somme aggiuntive riscosse tramite tredicesima e quattordicesima. Introdotto dalla legge finanziaria del 2001, il bonus viene erogato dall’INPS ogni anno e, per la mensilità 2026, il suo importo è pari a 154.94 euro.

Previsto, dunque, esclusivamente per i pensionati, viene riconosciuto automaticamente a coloro che rispettano determinati requisiti reddituali. Nello specifico ne hanno diritto i pensionati che non superano i 7.954.05 euro annui nell’importo della pensione incassata. Chi non supera questo limite riceverà il bonus nella sua totalità, mentre chi non rientra nella soglia limite potrebbe ottenere un importo ridotto.

Per ricevere il bonus, inoltre, il reddito complessivo non deve superare gli 11.766.30 euro annui per i pensionati non coniugati o non uniti civilmente. In questo caso, chi supera il limite reddituale complessivo, pur rientrando il requisito relativo alle somme pensionistiche percepite, non potrà accedere al beneficio.

Il bonus non è soggetto a tassazione IRPEF e viene accreditato direttamente (ed automaticamente, senza presentare alcuna domanda) nel cedolino della pensione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’INPS o consultare gli addetti dei Caf e Patronati di zona in grado di fornire corrette delucidazioni.