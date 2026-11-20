Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Sant’Anastasia, nel Napoletano, causando il decesso di un uomo, morto sul colpo a 56 anni.

Incidente a Sant’Anastasia: è morto un uomo di 56 anni

La vittima è Orlando Ruggiero. Stando a quanto emerso, la vittima si trovava alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrata frontalmente contro un camion. Il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 6:15 del mattino in via Pomigliano.

L’impatto si sarebbe rivelato fatale per il conducente della vettura che sarebbe deceduto sul colpo. Per lui, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna per avviare gli accertamenti del caso.

Saranno le indagini a ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, analizzando le circostanze che avrebbero causato il tragico scontro tra l’automobile e il mezzo pesante.