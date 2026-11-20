Controlli, sanzioni e diffide per la rimozione dei dehors a Torre Annunziata stanno alimentando la preoccupazione tra i commercianti. Al centro della vicenda la validità delle vecchie autorizzazioni, le proroghe previste dalla normativa nazionale e il nuovo regolamento comunale del 2025.

Poca chiarezza nel nuovo regolamento dehors a Torre Annunziata

Nelle ultime settimane la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sulle strutture installate all’esterno di bar, ristoranti e attività commerciali, con verbali, sanzioni e diffide a rimuovere i dehors e liberare il suolo pubblico entro trenta giorni.

Alcuni commercianti avrebbero, però, sostenuto di aver subito sanzioni anche se provvisti delle autorizzazioni necessarie, scatenando un dibattito sulla poca chiarezza del nuovo regolarmento. Nonostante la necessità di sanzionare coloro che non hanno rispettato il regolamento, infatti, è fondamentale tutelare i commercianti che hanno rispettato le regole, evitando di penalizzare un settore già profondamente in crisi a Torre Annunziata.

Commissari Siamo Noi: «Servono trasparenza e regole uniformi»

Sulla vicenda interviene il movimento Commissari Siamo Noi, che chiede chiarezza sui criteri adottati dagli uffici comunali e dalla Polizia Municipale per il rilascio, il rinnovo e il diniego delle autorizzazioni. L’obiettivo è promuovere un confronto tra Commissione, uffici comunali, Polizia Municipale e commercianti, oltre a raccogliere le segnalazioni degli esercenti che stanno vivendo difficoltà con le concessioni.

«C’è grande confusione», si legge nella nota del movimento, «La legalità è fondamentale, ma deve accompagnarsi a regole certe, applicate in modo uniforme e comprensibili a tutti»

Oplonti Futura: «Ripristinare la legalità, ma sostenere il commercio»

Anche Oplonti Futura ha portato la questione all’attenzione dei commissari, sottolineando la disponibilità da parte della Commissione straordinaria nei confronti dei commercianti, ma anche la necessità di rispettare le nuove regole in vigore.

«Non abbiamo trovato soggetti inquisitori, ma persone sensibili che comprendono la situazione. […] Serve, però, ripristinare la legalità e adeguarsi ai nuovi regolamenti comunali», riferisce il movimento, «[…] Laddove vengano depositate delle istanze, e queste rimangano inevase, allora, cari amici e commercianti, denunciate»

La questione del regolamento dehors a Torre Annunziata, con alcuni commercianti che intendono ricorrere al TAR, accende un dibattito delicato per la città oplontina. Da un lato, tutti i commercianti sono tenuti ad esercitare il proprio lavoro nel rispetto delle regole, dall’altro, è fondamentale maggiore chiarezza da parte delle istituzioni. Il rischio per i commercianti in regola, infatti, è di incappare in ingenti perdite economiche a causa dell’eventuale smontaggio di strutture già installate.