A trent’anni dalla sua morte, Torre Annunziata ricorderà Raffaele «Lello» Pastore, vittima innocente della camorra. Durante la giornata, ci sarà la riapertura del suo negozio di mangime per animali di via Carminiello, per volontà della moglie Beatrice Federico.

Raffaele Pastore, il commerciante che disse no al pizzo

Raffaele Pastore aveva 35 anni, una moglie e due figli piccoli quando, il 23 novembre 1996, fu assassinato nel suo negozio di via Carminiello a Torre Annunziata. Aveva denunciato le richieste estorsive della camorra, scegliendo di non piegarsi al pizzo e contribuendo all’arresto di un uomo legato alla criminalità organizzata. La sua scelta di legalità lo aveva esposto a minacce e intimidazioni, fino al tragico epilogo.

La sera dell’agguato, i sicari lo raggiunsero nel suo esercizio commerciale e lo uccisero. Un delitto che colpì profondamente la comunità oplontina e che, a distanza di trent’anni, continua a rappresentare una ferita aperta, ma anche un simbolo di coraggio e resistenza civile. La sua storia, infatti, viene ricordata ogni anno tra quelle delle vittime innocenti della criminalità organizzata.

«Araprimmo ‘a porta»: il negozio torna a vivere

Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 da via Tagliamonte, con un corteo che coinvolgerà gli studenti delle scuole cittadine. Il percorso attraverserà i luoghi simbolo della vicenda di Lello Pastore, con una sosta davanti al suo negozio in via Carminiello, per poi concludersi, intorno alle 12.30, in piazza Monsignor Orlando, presso il monumento dedicato alle vittime innocenti della camorra.

Il momento più simbolico della giornata sarà nel pomeriggio, alle 17, quando in via Carminiello 3 si svolgerà «Araprimmo ‘a porta», il Memorial Raffaele Pastore. La riapertura del negozio di Raffaele Pastore rappresenta un gesto concreto di riscatto: restituire alla vita un luogo segnato dalla violenza, trasformandolo in uno spazio di memoria e rinascita.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del liceo artistico De Chirico, del fumettista Domenico Armone e del Quartiere Provolera con il progetto Ri-Bello. Prevista anche la lettura degli articoli pubblicati dai giornalisti nel 1996, per ripercorrere attraverso le cronache il dramma di quei giorni.

Alle 18.30, nella Chiesa Luterana di via Carminiello 5, si terranno testimonianze e interventi istituzionali, moderati da Simone Miccio, attivista del presidio di Libera Torre Annunziata. La giornata si concluderà alle 19.30 con il concerto degli ‘A67, gruppo musicale che da vent’anni racconta attraverso le proprie canzoni la resistenza della città.

La manifestazione è promossa dalla Fondazione Pol.i.s., dalla famiglia Pastore e dal presidio di Libera Torre Annunziata «Raffaele Pastore e Luigi Staiano», con il patrocinio morale del Comune.

La riapertura del negozio e la partecipazione della città vogliono essere una risposta alla solitudine vissuta da chi si oppone alla criminalità organizzata, e una chiara dimostrazione da parte della comunità di denunciare tutti quei crimini che hanno assediato e continuano ad assediare Torre Annunziata.