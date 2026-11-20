Continua a Napoli, tra novembre e dicembre 2026, Musica Urbana, il progetto che prende vita all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli con concerti, spettacoli e laboratori.

Musica Urbana: il progetto a Bagnoli

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, realizza un racconto cronologico e stilistico articolato in sette concerti tematici e varie sessioni di laboratorio che ripercorrono i momenti chiave della storia musicale occidentale.

Il progetto nasce dalla convergenza di intenti tra l’Associazione Maggio della Musica e l‘Associazione Alessandro Scarlatti dirette rispettivamente da Stefano Valanzuolo e Tommaso Rossi. “Musica Urbana – sottolinea Stefano Valanzuolo come riportato dall’ansa- sceglie di puntare sulla forza autentica e accessibile della grande musica, offrendo al pubblico gli strumenti per un ascolto consapevole del repertorio classico e guidandolo attraverso le sue epoche fondative e i suoi grandi maestri’.

I prossimi appuntamenti

Novembre 2026

sabato 28 novembre ore 18.00 il Pianoforte Romantico, Sara Amoresano, pianoforte. Musiche di Johannes Brahms, Clara Wieck, Robert Schumman

Dicembre 2026

Sabato 5 dicembre ore 18.00 Vento Dell’Est, Trio Liszt. Musiche di Antonín e Dimitrij

Musiche di Antonín e Dimitrij Sabato 19 dicembre ore 18.00 American Suite, Andrea Rebaudengo, pianista. Musiche di George Gershwin, Aaron Copland, John Adams e Uri Caine.

Il 27 novembre e il 18 dicembre, inoltre, previsti dalle ore 11.00 laboratori per le scuole. Il prezzo del biglietto è di 10 euro e ridotto di 5 euro under 30. Per prenotazioni è possibile scrivere all’email infomusicaurbana@gmail.com. Le prevendite saranno online su Azzurroservice.it. Per ulteriori informazioni consultare: www.associazionescarlatti.it; www.maggiodellamusica.it.



