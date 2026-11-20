Sabato 21 novembre 2026 parte ufficialmente Atrani è Luce, Atrani è nu presepio, la tradizionale rassegna che segna l’avvio del Natale nel suggestivo borgo della Costiera Amalfitana, paragonato ad un vero e proprio presepe vivente.

Natale 2026 ad Atrani: il borgo si trasforma in presepe

Il periodo più magico dell’anno prende il via ad Atrani, gioiello della Costiera Amalfitana, che durante il periodo natalizio si trasforma in un meraviglioso presepe a cielo aperto, dove la magia delle tradizioni incontra nuove luci, colori e suggestioni mozzafiato.

Il borgo più piccolo e suggestivo d’Italia si illumina di colori e magia con l’accensione delle tradizionali luminarie natalizie, famose in tutto il mondo, che trasformeranno il paese in uno scenario: vicoli, archi, piazze e affacci panoramici si illumineranno creando l’atmosfera che ormai caratterizza il Natale atranese, richiamando visitatori da tutta la Regione.

Un viaggio tra passato e futuro, dove la bellezza dello storico borgo si rinnova attraverso la luce e l’innovazione, regalando emozioni a grandi e piccini. Le luminarie saranno visibili tutti giorni, a partire da sabato 21 novembre, dalle 17:00 all’una di notte. Nel giorno inaugurale la cerimonia ufficiale di accensione si terrà alle 18:30 in piazza Umberto I.

I visitatori potranno parcheggiare l’auto nei posti disponibili in paese, proseguendo la passeggiata a piedi. Il tabellone all’incrocio con la galleria indica la disponibilità dei posti a pagamento. In alternativa, il parcheggio pubblico a pagamento Luna Rossa si trova a circa 200 metri dal centro di Atrani.