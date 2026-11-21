Dal 5 dicembre 2026 torna Natale Village Caserta, il magico villaggio delle feste allestito all’interno del Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista.

Natale Village Caserta 2026: l’ingresso è gratis

Un mese all’insegna della magia del Natale all’interno del Polo Fieristico Casertano. A partire dal 5 e fino al 20 dicembre il villaggio incantato ospiterà mercatini, luminarie e scenografie da sogno, tra spettacoli, performance di artisti di strada, animazione, mascotte Disney, parata di Babbo Natale e tantissime sorprese per grandi e piccini.

Non mancherà l’imperdibile Villaggio di Babbo Natale dove i più piccoli avranno la possibilità di incontrare il “vecchietto” più amato delle feste. Quest’anno sarà possibile aggirarsi anche tra gli spazi del Villaggio degli Elfi, entrando letteralmente nel magico mondo degli aiutanti di Babbo Natale.

Un incantevole regno abitato da simpaticissimi elfi, tra casette colorate e luci scintillanti. L’intero polo fieristico proporrà angoli da fiaba dove poter scattare bellissime foto insieme ai propri cari, assistendo a svariate iniziative: circo, spettacolo delle marionette e luminarie WOW. A disposizione degli ospiti anche un’area food.

Il Natale Village, interamente al coperto, sarà aperto nelle seguenti date: 5, 6, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre. L’ingresso al Villaggio è gratuito ma alcune attrazioni sono a pagamento. Tra queste: Villaggio di Babbo Natale 8 euro, foto con Babbo Natale 7 euro, area gonfiabili 8 euro. Il parcheggio interno ha un costo di 3,50 euro per tutta la giornata.