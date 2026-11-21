Ritorna l’evento Mattoncini in Villa, il Villaggio dei Lego che, per la quarta edizione, dal 27 al 29 novembre 2026 animerà gli spazi di Villa Fondi, a Piano di Sorrento (Napoli).

Il Villaggio dei Mattoncini Lego a Piano di Sorrento: ingresso gratis

Un intero weekend di costruzioni da trascorrere tra giochi e tanto divertimento per grandi e piccini. I partecipanti potranno prendere parte ad una serie di iniziative come il Gioco da Tavolo “Brick like this”, concorso ed esposizione opere. Tra i laboratori in programma: urbanistica “città di domani”, costruzioni al buio, Creativo Lego, DUPLO (per la fascia d’età 1-5 anni).

Villa Fondi, nel corso della kermesse, ospiterà anche un’Area Expo, consentendo ai visitatori di poter ammirare diverse opere, realizzate interamente con i mattoncini lego. Tra le creazioni protagoniste dell’esposizione lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la Piazzetta di Capri e lo Skyline di Napoli.

Un’area sarà dedicata anche alla collezione di treni Lego, auto da corsa Lego e tante altre sorprese. L’appuntamento è in Villa Fondi nei giorni 27, 28 e 29 novembre nei seguenti orari: venerdì dalle 15:00 alle 19:30, sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30, domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30.

Inoltre è possibile partecipare anche al concorso “Costruire per crescere” e mostrare la propria creatività. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dedicato, prendendo visione del regolamento. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Brickanti – Mattoncini al Sud, Gruppo Scout Piano di Sorrento, Protezione Civile – Il Pellicano Televita. L’ingresso è libero, i minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.