Attimi di terrore a Cardito, nel Napoletano, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per sfuggire ai carabinieri si sarebbe infilato nel letto di due sconosciuti.

Cardito, scappa dai carabinieri e si infila nel letto di sconosciuti

Intorno alle dieci, i militari della sezione Radiomobile di Caivano, dopo aver identificato e sanzionato alcune persone, avrebbero notato un’automobile, riconoscendo un volto noto sul sedile passeggero. Si tratterebbe di un 45enne che dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari a Frattaminore, in attesa dell’installazione del braccialetto elettronico. Avrebbe, dunque, abbandonato la sua abitazione senza permesso.

Di qui l’inseguimento dei carabinieri che spinge la vettura ad introdursi in una corte, fermandosi in un angolo nascosto alla vista. Tra tutti i numeri possibili, bussando al citofono del palazzo, i due avrebbero scelto proprio il 112, numero che i cittadini compongono quando hanno bisogno dei carabinieri.

Dall’auto sarebbe sceso il conducente, un 31enne, che avrebbe detto ai militari di trovarsi da solo in auto. A svelare il mistero, però, sarebbe stato uno dei residenti dello stabile. Nel letto in cui dormivano due uomini, infatti, uno dei due aveva scoperto di avere accanto un perfetto sconosciuto, perfettamente vestito, e non l’aveva presa bene.

Avrebbe cominciato subito ad urlare, correndo fuori e richiamando l’attenzione dei militari, spiegando che uno sconosciuto si era introdotto in casa sua. Il passeggero ignoto, dunque, è stato fermato e riconosciuto. Il conducente, risultato privo di patente mai conseguita e con numerosi precedenti in materia di stupefacenti, è stato perquisito.

I militari hanno così trovato hashish e cocaina in due bustine termosaldate, 300 euro in banconote da 50 e un bigliettino con nomi e importi, una contabilità artigianale senza partita IVA. Nel comò della camera da letto della sua abitazione, nella stessa strada, c’erano altra sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione e da taglio. La perquisizione a casa dell’altro uomo ha dato invece esito negativo.

I due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio in concorso. Per il 45enne si aggiunge il reato di evasione. Il 31enne è stato inoltre denunciato per guida senza patente, con recidiva nel biennio. Sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida.