Sabato mattina, 21 novembre, Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato morto nella sua casa di campagna a Montiano, frazione di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. Si è tolto la vita. A poco più di 24 ore dalla notizia, resta lo sconcerto per la fine di uno dei protagonisti più discussi della storia istituzionale italiana, e restano molte domande senza risposta.

De Gennaro era stato capo della Polizia, direttore del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e presidente di Leonardo, dopo una carriera cominciata nella lotta alla mafia accanto a Giovanni Falcone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al fratello, Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, per esprimere il suo cordoglio.

Gli ultimi giorni: perquisizioni, richiesta d’arresto e il no del gip

Tutto si era accelerato nell’ultima settimana. Il 12 novembre i carabinieri del Ros avevano eseguito sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, tra cui uno a carico dell’ex capo della Polizia. Solo il 16 novembre era emerso che De Gennaro era indagato per depistaggio dalla Procura di Caltanissetta, nell’inchiesta sui misteri della strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

Per lui i pubblici ministeri avevano chiesto gli arresti domiciliari, ma il gip di Caltanissetta Giulia Zappalà aveva respinto l’istanza. La Procura aveva fatto ricorso al Tribunale del Riesame, la cui udienza era attesa per il 1° dicembre. Sembra che, dopo la perquisizione, De Gennaro avesse interrotto i rapporti con tutti.

Cosa gli contestavano i pm e perché il gip ha detto no

L’inchiesta contestava all’ex capo della Polizia due ipotesi di depistaggio. Una riguarda l’occultamento e la distruzione di documenti, ritenuta dai pm collegata alla sparizione dell’agenda rossa; nel decreto di perquisizione di 126 pagine i magistrati parlavano di una «apparentemente ingiustificata preoccupazione» di De Gennaro per le indagini sulla strage. Secondo la Procura, anche le intercettazioni dei carabinieri del Ros sarebbero state rilevanti.

Per il gip, però, non c’erano elementi sufficienti. Il depistaggio materiale, scrive nell’ordinanza, sarebbe configurabile solo se si dimostrasse che i documenti nascosti e distrutti erano direttamente collegati alla sottrazione dell’agenda rossa. Il giudice ha parlato di una possibile cabina di regia dietro le stragi, ma ha ritenuto non provato il depistaggio contestato. Chi gli era vicino racconta che De Gennaro viveva quelle accuse come «infamanti» per una vita spesa da servitore dello Stato.

Il giallo: le ultime ore e il fascicolo per istigazione al suicidio

Venerdì 20 novembre, De Gennaro aveva trascorso la mattinata a Roma con il suo difensore per definire la strategia difensiva, poi era partito da solo per la casa di campagna, dove era arrivato nel tardo pomeriggio. Da quel momento non aveva più dato notizie di sé. I familiari, allarmati dal silenzio, hanno avvisato le forze dell’ordine; la segnalazione al 118 è arrivata dai carabinieri alle 9.38 di sabato. Sul posto sono intervenuti anche due reparti dei Ris per i rilievi scientifici. Secondo le prime notizie, sono stati trovati anche alcuni biglietti per i familiari e altri documenti, il cui contenuto non è stato reso noto.

La Procura di Grosseto, in coordinamento con la Dda di Firenze, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, un atto che consente agli inquirenti di approfondire ogni aspetto della vicenda e di chiarire le circostanze della morte. Nei prossimi giorni è prevista l’autopsia. L’apertura del fascicolo non indica al momento persone identificate come responsabili.

Con De Gennaro se n’è andato via, probabilmente, un altro pezzo di verità. Fattore non nuovo nella storia d’Italia. A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, la scomparsa dell’agenda rossa non ha ancora una spiegazione, e con la morte dell’indagato il procedimento a suo carico è destinato a estinguersi, senza che sia mai stato accertato in un processo se le accuse fossero fondate. De Gennaro, come ogni indagato, è sempre stato presunto innocente, e il gip aveva negato le misure cautelari. Spetterà ora alle indagini di Grosseto, Firenze e Caltanissetta dire che cosa resta aperto. Chi sta attraversando un momento di grande difficoltà può parlarne con una persona di fiducia o con un professionista: non bisogna restare soli.