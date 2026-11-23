Oggi, lunedì 23 novembre 2026, nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo, a Napoli, sarà inaugurato il nuovo Giordano Bruno Telescope (GBT) nonché uno dei telescopi più grandi e innovativi d’Europa.

A Napoli uno dei telescopi più grandi d’Europa

L’incontro avrà inizio alle 10:00 nell’Aula E. Caianiello del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”. Il Giordano Bruno Telescope (GBT) è un progetto dell’area scientifica SPACE (Cosmology, Space Science & Space Technology) della Scuola Superiore Meridionale in sinergia con la Federico II. Il progetto è stato finanziato nell’ambito del bando PNRR per i laboratori di didattica di eccellenza delle Scuole di Studi Avanzati.

Il telescopio, con uno specchio di un metro di diametro e tra i più grandi d’Europa collocati in un campus universitario, ha sede presso il Dipartimento di Fisica “E. Pancini” ed è uno strumento di livello professionale che consentirà agli studenti e ai ricercatori della SSM e dell’Università Federico II di sviluppare progetti comuni di didattica, formazione, ricerca scientifica e divulgazione. La struttura sarà aperta anche alla cittadinanza, in occasione di eventi di divulgazione e promozione della cultura scientifica.

Per questa sua unicità, il GBT si propone come punto nodale per sviluppare ulteriormente le collaborazioni con enti di ricerca nazionali e internazionali, quali INAF, ESO, ASI e INFN, e con istituzioni impegnate nella divulgazione scientifica, quale, ad esempio, Città della Scienza. Per la sua importanza strategica rappresenta un vero e proprio laboratorio per la ricerca, la formazione, la didattica e la divulgazione in astrofisica e affiancherà il telescopio de Ritis di 50 cm di diametro già operativo presso il Dipartimento di Fisica “E. Pancini”.

All’incontro inaugurale saranno presentate le specifiche del telescopio e le possibilità di impiego per didattica e ricerca. L’evento si concluderà con una visita alla stazione osservativa per i presenti.