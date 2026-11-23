Sarà inaugurata il 20 dicembre 2026 la nuova stagione del Presepe Vivente di Pimonte, in provincia di Napoli, nonché una delle manifestazioni più suggestive del periodo natalizio. L’appuntamento è in Valle Lavatoio, fra i suggestivi Monti Lattari, dove i visitatori potranno perdersi in uno scenario incantato.

Presepe Vivente di Pimonte 2026: incanto tra i Monti Lattari

Lanciato per la prima volta nel 1992, il Presepe Vivente di Pimonte continua a richiamare migliaia di visitatori ogni anno, raggiungendo livelli di affluenza sempre più elevati. L’obiettivo della rassegna è quello di promuovere le tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali tipiche del territorio, avvolti nella romantica atmosfera che offre lo scenario di Valle Lavatorio.

Per la XXXIII edizione, il presepe vivente sarà visitabile nelle seguenti date: 20, 26 e 27 dicembre, 2, 3 e 6 gennaio, dalle 17:00 alle 20:00. I partecipanti si troveranno letteralmente immersi nell’antichità, imboccando un percorso di circa 2 km, reso dinamico dalla presenza di tantissimi figuranti.

Un evento unico nel suo genere finalizzato a ricreare quell’atmosfera sacra e maestosa che ha caratterizzato la nascita di Gesù e quanto avvenne immediatamente dopo. Un itinerario fortemente realistico che darà l’impressione di trovarsi nella Betlemme di 2000 anni fa, tra pastori, artigiani al lavoro nelle loro botteghe, Erode, i Re Magi, Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù.

I biglietti di ingresso, del costo di 4 euro, sono già acquistabili sul sito ufficiale dell’Associazione Solo per Amore. In alternativa è possibile acquistarli direttamente sul posto, alle casse. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 2 anni. A disposizione degli ospiti c’è anche un’area food.