Riaprirà ufficialmente al pubblico martedì 24 novembre 2026 Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi iconici di Napoli, meta di turisti provenienti da ogni parte del mondo, che accoglie nuovamente i visitatori al termine dei lavori di riqualificazione.

Riapre Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli

La cerimonia inaugurale si terrà alle ore 10:30, in presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato. La zona è sata completamente riqualificata diventando un’area pubblica attrezzata aperta a cittadini, visitatori e tifosi da tutto il mondo.

L’intervento ha interessato l’area scoperta di circa 197 mq situata all’angolo tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, nota appunto come ‘Largo Maradona‘ per la presenza del celebre murale dedicato al campione argentino. L’intera area è stata arricchita da una nuova pavimentazione uniforme in pietra lavica con l’installazione di arredi urbani tra cui panchine, fioriere, pergolati ombreggianti e chioschi amovibili.

Largo Maradona potrà godere anche di un nuovo impianto di illuminazione, utile soprattutto durante le visite in orari serali. L’accesso resta libero e gratuito per tutti per restituire alla città uno spazio collettivo, curato e sicuro, dove poter svolgere anche attività sociali e culturali, oltre ad accogliere i turisti nel modo migliore possibile.