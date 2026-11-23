In vista delle imminenti festività, diversi sono i villaggi di Natale a Napoli e in Campania, già aperti o prossimi all’inaugurazione per la stagione 2026, che accoglieranno visitatori e turisti a ingresso gratis.

I villaggi di Natale 2026 da vedere gratis a Napoli e in Campania

Di seguito l’elenco (in costante aggiornamento) di alcuni dei luoghi più belli da visitare nel corso del periodo festivo per immergersi a pieno nell’atmosfera natalizia, accessibili liberamente:

Natale nella Villa Comunale di Bacoli. Per tutto il periodo festivo, la Villa Comunale di Bacoli si trasforma in un parco di luci e addobbi tematici, visitabile ad ingresso gratis.

Luminarie di Natale 2026 a Bacoli

Natale al Parco del Fusaro di Bacoli. Inaugurato lo scorso 20 novembre, il villaggio natalizio allestito presso il Parco del Fusaro di Bacoli, tra il verde e l’incanto della Casina Vanvitelliana, resterà aperto fino all’Epifania, tra luminarie e scenografie mozzafiato. L’ingresso è gratis.

Casoria Christmas Village – Oasi del Natale. Dal 29 novembre al 23 dicembre 2026 il Casoria Christmas Village – Oasi del Natale tornerà ad accogliere grandi e piccini, dando loro la possibilità di perdersi nella magia di un incantevole villaggio di Natale gratis e incontrare il Vero Santa Claus. L’appuntamento è in via Ludovico, a Casoria (Napoli). L’ingresso è gratis.

Santa Claus

Casa di Babbo Natale a Palazzo Lancellotti. Dal 5 al 23 dicembre prende il via A Casalnuovo il Natale è Gioia, la rassegna natalizia, interamente gratuita, che darà la possibilità ai visitatori di prendere parte a svariate iniziative. I mercatini e la Casa di Babbo Natale saranno allestiti presso Palazzo Lancellotti.

Natale Village Caserta. Dal 5 dicembre 2026 torna Natale Village Caserta, il magico villaggio delle feste allestito all’interno del Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista. Fino al 20 dicembre il villaggio incantato ospiterà mercatini, luminarie e scenografie da sogno, tra spettacoli, performance di artisti di strada, animazione, mascotte Disney, parata di Babbo Natale e tantissime sorprese per grandi e piccini. Il Natale Village, interamente al coperto, sarà aperto nelle seguenti date: 5, 6, 8, 12, 13, 19 e 20 dicembre. L’ingresso al Villaggio è gratuito ma alcune attrazioni sono a pagamento. Tra queste: Villaggio di Babbo Natale 8 euro, foto con Babbo Natale 7 euro, area gonfiabili 8 euro.

Natale Village

Christmas Village a Sant’Agata de’Goti. Tutti i weekend, fino al 13 dicembre, la magia del Natale prenderà vita tra le meravigliose stradine di uno dei borghi più belli d’Italia. Ad attendere cittadini, turisti e visitatori ci sarà il Christmas Village, un villaggio delle feste caratterizzato da mercatini, casette tirolesi e artigianato.

Non mancheranno Luci d’Artista e i tradizionali mercatini che renderanno alcuni dei centri più suggestivi della Regione dei veri e propri luoghi incantati del Natale. Al momento sono già state inaugurate due delle grandi manifestazioni natalizie più famose al mondo: le Luci d’Artista di Salerno e la Fiera di San Gregorio Armeno a Napoli.

San Gregorio Armeno

Luminarie incantevoli renderanno magica l’atmosfera natalizia anche nei più caratteristici borghi della Costiera Amalfitana, da Cetara ad Atrani, un vero e proprio presepe sul mare. Caposele, ad Avellino, illuminerà l’albero più alto d’Europa, con luci e mercatini visitabili dal 4 al 6 dicembre. Anche Napoli sarà interamente illuminata, dal centro alle periferie, mentre in Piazza Municipio sarà installata la Natività a grandezza naturale.