Olive pagate 35-40 euro al quintale, olio all’ingrosso offerto a 3,50 euro al litro, interi filari lasciati sugli alberi perché raccoglierli costerebbe più di quanto si guadagna. È lo scenario di queste ore nelle campagne pugliesi, dove gli olivicoltori tornano in piazza: stasera, lunedì 23 novembre alle 18.30, nuovo presidio alla stazione di servizio Zio Cataldo di Corato, mentre ad Andria il Movimento Agricoltori minaccia di fermare la raccolta se Governo e Regione non daranno risposte.

Non è una protesta di categoria. Nel Sud l’olivo non è soltanto un’attività agricola: è reddito, lavoro stagionale, frantoi, paesaggio e identità di interi territori. Quando il prezzo crolla sotto i costi, a vacillare è l’economia di province già fragili, e la domanda che i produttori rivolgono a Roma è semplice: chi tutela chi coltiva al Sud?

I numeri della crisi: dall’oro verde al prezzo di saldo

Le rilevazioni Ismea del 12 novembre indicano per l’extravergine un prezzo di 4 euro al chilo a Brindisi, Lecce e Taranto, 4,25 a Foggia e 4,70 a Bari. Un anno fa, a Bari, lo stesso olio valeva oltre 9 euro al chilo. A metà ottobre la media nazionale all’origine era già quasi dimezzata, con un calo superiore al 50% su base annua. Confagricoltura Puglia avverte che si rischia di non completare la raccolta.

Il dato che più alimenta la rabbia è il confronto con il resto del Paese. Secondo Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, a settembre in Toscana, Emilia-Romagna e Umbria produttori e imbottigliatori hanno chiuso accordi a 10,70 euro al litro, il triplo di quanto viene offerto oggi agli olivicoltori meridionali. A bussare ai frantoi pugliesi, raccontano i produttori, sono i mediatori di imbottigliatori che, in gran parte, hanno sede nel centro Italia. «Ma veramente pensate di comprarmi con 40 euro al quintale?», è la sfida di un olivicoltore di Palo del Colle.

Perché crollano i prezzi: Spagna, Tunisia e un mercato senza regole

La prima causa è il ritorno dell’olio spagnolo. Dopo i prezzi record del 2024, dovuti alla siccità, i raccolti sono tornati ad aumentare e il mercato si è riempito. Nella prima settimana di novembre l’extravergine spagnolo quotava circa 3,21 euro al chilo (-27% sull’anno), quello greco 3,53 e quello tunisino 3,55, contro i 4,84 euro dell’olio italiano nella rilevazione Ismea di metà novembre. In più, la campagna 2025-2026 ha portato in Italia circa 325mila tonnellate di olio, il 31% in più dell’anno precedente.

La seconda è la pressione delle importazioni dalla Tunisia, diventata secondo produttore mondiale. Nei primi nove mesi del 2025 gli arrivi in Italia sono cresciuti del 38%, e Coldiretti denuncia che quell’olio viene commercializzato sotto i 4 euro al litro, costringendo molti produttori a vendere sotto i costi. Il contingente a dazio zero di 56.700 tonnellate non basta alla Tunisia, che ha chiesto di portarlo a 100.000. Coldiretti e Unaprol parlano di una «scelta suicida» dell’Unione europea e denunciano controlli insufficienti alle frontiere sull’olio importato.

Costi, Xylella e il potere di chi trasforma e vende

A strozzare i produttori c’è poi l’altra faccia del problema: i costi. Carburante, energia, fertilizzanti, manodopera, raccolta e frangitura pesano su bilanci sempre più fragili, e il prezzo dell’olio, lamentano gli agricoltori, viene fissato senza tenere conto dei costi reali di produzione. Dal Salento al Barese resta inoltre aperta la ferita della Xylella, che ha desertificato milioni di ulivi e continua a minacciare uno dei patrimoni più preziosi della regione.

Infine c’è la forza contrattuale sbilanciata: migliaia di piccoli produttori da un lato, pochi acquirenti e trasformatori dall’altro. Ci si chiede, come fa il presidente di Unaprol David Granieri, come sia possibile che con una produzione nazionale di circa 300mila tonnellate, un consumo interno di 400mila e un export di altre 300mila, il prezzo pagato agli agricoltori sia crollato del 30%. È il segnale, per i produttori, di un mercato in cui il valore si forma lontano dagli uliveti.

Puglia e Sud: un’economia che rischia di spegnersi

La Puglia è la prima regione olivicola d’Italia, e ciò che accade nei suoi frantoi si riflette su tutto il Mezzogiorno: anche la Calabria ha toccato a settembre i 4 euro al chilo, tra i livelli più bassi del Paese, mentre la Sicilia e le altre regioni del Sud soffrono dello stesso schiacciamento tra costi alti e prezzi bassi. Per le aziende familiari, che sono la maggioranza, una stagione in perdita può significare il debito, la rinuncia alla raccolta e, alla lunga, l’abbandono degli uliveti.

Il rischio, denunciano i produttori, è quello di una crisi che si somma a tutte le altre. Il rapporto Svimez presentato a novembre ha ricordato che il Mezzogiorno ha perso 154mila giovani in cinque anni e che nel 2027 la sua crescita rallenterà dopo l’esaurirsi del Pnrr. Se anche l’agricoltura, uno dei pochi settori con una vocazione solida e riconosciuta nel mondo, smette di dare reddito, restano meno ragioni per restare. È la vecchia logica del Sud che produce la materia prima e vede il valore concentrarsi altrove.

La mancata tutela dello Stato: promesse, strumenti di credito e nessun piano

Qui la critica dei produttori e di molti osservatori meridionali si fa più dura. Gli olivicoltori avevano chiesto al Governo il riconoscimento dello stato di crisi e un piano straordinario con un fondo per i costi di produzione (carburante, energia, irrigazione, mutui). Ad Andria, in assemblea, i produttori parlano di «mancate promesse» di Governo e Regione e di istituzioni che non hanno preso provvedimenti. A mettere i primi 30 milioni a disposizione degli agricoltori è stata la Regione Puglia, 10 contro il caro gasolio e 20 per i settori in crisi, a partire dall’olio: una scelta locale che, per chi la contesta, scarica sulle regioni un problema nazionale.

Il Governo, dal canto suo, rivendica gli interventi: a settembre il ministro Lollobrigida ha annunciato 40 milioni per la nuova «Cambiale Frantoi Oleari» di Ismea, uno strumento di liquidità per le imprese, oltre a controlli rafforzati sulla filiera e a un maxi-sequestro di 174 tonnellate di olio in Puglia a inizio novembre. Va aggiunto che parte del calo è la normalizzazione dopo i prezzi record del 2024, e che secondo alcune ricostruzioni la Commissione europea avrebbe respinto a marzo l’aumento della quota tunisina. Ma per i produttori non basta: chiedono prezzi dignitosi, controlli veri sull’origine, tutela contro le importazioni a basso costo e un patto di filiera che riconosca il lavoro di chi coltiva. Finché non arriveranno, la domanda restano le piazze: stasera, a Corato, il Sud torna a chiedere allo Stato di non essere lasciato solo.