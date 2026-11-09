Da Biancaneve a Cappuccetto Rosso: accese le Luci di Natale a Salerno tra fiabe e incanto

Nel weekend è stata ufficialmente inaugurata la XXI edizione di Luci d’Artista a Salerno con l’accensione delle luminarie di Natale, che ogni anno richiamano migliaia di turisti in Campania, dando il via alla stagione festiva 2026-2027.

Luci d’Artista Salerno 2026: inizia la magia del Natale

Un percorso mozzafiato tra luci e scenografie che, fino al mese di gennaio, animeranno il centro salernitano. Il percorso abbraccia il Centro storico, Corso Vittorio Emanuele, la Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia e numerosi altri luoghi della città per un totale di oltre 40 installazioni luminose.

Tra stelle, fiabe e giardino incantato, quest’anno la rassegna tocca svariati temi, spaziando dalle favole ai motivi floreali. La Villa Comunale è stata trasformata in un vero e prorpio villaggio di fiabe giganti, consentendo ai visitatori di immergersi a pieno tra le avventure di Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel e Biancaneve, tra libri giganti e personaggi illuminati.

In Piazza Flavio Gioia risplende nuovamente il Sistema Solare, un percorso fatto di stelle, circondati dal Sole, dai Pianeti e una spettacolare via Lattea. I palazzi storici saranno illuminati da giochi di luce, proiezioni floreali e natalizie mentre fiori e rami luminosi avvolgeranno i vicoli della città, fino alle zone di periferia.

“C’è poi una dedica speciale, perché queste luci sono dedicate alla pace. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma stiamo vivendo, e lo dico soprattutto pensando alle giovani generazioni, in un clima di tensione permanente, di sfiducia e di smarrimento della speranza. Ho voluto ricordare anche che la guerra significa prima di tutto il martirio delle donne. È una realtà di cui spesso non si parla o che si tace per pudore, ma dobbiamo dirlo a voce alta: al di là dei torti e delle ragioni, la guerra comporta violenze, stupri e barbarie. Questo è il motivo fondamentale per cui occorre porre fine ai conflitti in ogni parte del mondo” – ha dichiarato il sindaco Vincenzo De Luca.