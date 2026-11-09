“Mamma si è chiusa in bagno”, terrore nel Napoletano: picchiata a sangue davanti ai figli

Momenti di terrore questa notte a Quarto, in provincia di Napoli, dove una donna è stata brutalmente picchiata dall’ex marito davanti ai figli. Sarebbe stata ritrovata sanguinante nel bagno dell’appartamento di famiglia dai carabinieri, giunti sul posto a seguito della segnalazione.

Sangue e lacrime a Quarto: donna picchiata dall’ex marito

Vittima dell’aggressione è una donna di 38 anni, pestata a sangue dall’ex marito, un 41enne. Stando a quanto emerso, dopo un periodo di rottura, i due stavano cercando di riavvicinarsi ma, purtroppo, sarebbero riemersi ancora una volta i problemi di sempre. Lui avrebbe manifestato fin da subito gelosia e possessività, arrivando a convincersi che vi fosse un altro uomo nella vita della 38enne.

Questo sarebbe stato il motivo scatenante della lite che lo avrebbe spinto a colpire la donna. Il tutto sotto gli occhi terrorizzati dei figli, presenti in casa al momento del pestaggio, compreso un minorenne. Sarebbero stati proprio loro a chiamare il 112 chiedendo l’intervento immediato dei carabinieri.

“Mamma si è chiusa in bagno, è stata picchiata” – avrebbero detto. I militari avrebbero ritrovato la donna in un angolo, all’interno del bagno, con il volto viola, tumefatto, e il sangue mischiato alle lacrime. Di qui la voce rassicurante dei carabinieri: “Signora, siamo qui, non deve temere”.

Sul pavimento di casa tracce di oggetti lanciati nella furia: una playstation contro una tv, due smartphone in pezzi, vetri infranti. Il 41enne sarebbe rimasto seduto in cucina, senza reagire alle manette. La vittima, in silenzio per tutta la durata dell’intervento, sarebbe stata accompagnata in ospedale e risulta ancora ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, in stato di shock. L’uomo è stato portato in carcere e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.