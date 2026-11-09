Napoli, crolla un balcone a Materdei: morta una persona

Il crollo del solaio di un balcone ha causato la morte di una persona a via Matteo Renato Imbriani, rione Materdei, a Napoli. L’identità non è stata ancora resa nota, ma secondo i primi elementi che sono emersi si tratterebbe di un operaio.

Crollo di un balcone a via Imbriani

Il crollo si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 9 novembre. Non è chiaro se l’uomo si trovasse sul balcone o al di sotto di esso quando il solaio ha ceduto. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato. Seguiranno aggiornamenti.