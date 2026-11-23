Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Musei Nazionali del Vomero di Napoli aprono gratis per le donne: sarà possibile visitare, con accesso libero, Villa Floridiana, Castel Sant’Elmo e Certosa di San Martino.

Floridiana, Sant’Elmo e Certosa gratis per le donne

Quello della violenza contro le donne è un tema molto sentito nei siti del polo museale del Vomero, dove sono posizionate ben due panchine rosse: una, installata nel 2021, nel giardino delle donne della Certosa di San Martino, l’altra situata all’ingresso di Castel Sant’Elmo.

“Anche nel Parco della Floridiana, luogo di passeggiate di meditazione, installeremo una panchina rossa – ha dichiarato la direttrice Almerinda Padricelli – così che in tutti i tre siti dei Musei del Vomero sia sempre presente un simbolo che ci ricordi il dramma della violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, economica e verbale di cui sono vittime tutti i giorni un numero inimmaginabile di donne”.

In occasione della Giornata internazionale dedicata e per rafforzarne il valore, i Servizi Educativi dei Musei nazionali del Vomero propongono anche un percorso articolato in tre visite guidate, che intende valorizzare le storie, le esperienze e il contributo delle donne nel corso dei secoli, offrendo un’occasione di conoscenza e riflessione sul tema dei diritti, della libertà e del riconoscimento della presenza femminile nella società.

Il primo appuntamento sarà in Villa Floridiana alle 10.30 con una visita guidata “Fragile come porcellana – Lucia, non Regina” che, attraverso la storia di Lucia Migliaccio e della Villa a lei dedicata con un approfondimento sulle collezioni di porcellane custodite nel museo Duca di Martina, affronterà il tema dell’invisibilità, preziosità e al tempo stesso fragilità della condizione femminile. Al termine del percorso i partecipanti saranno invitati a esprimere, attraverso messaggi su un biglietto le loro personali rielaborazioni e riflessioni sulle parole chiave delle tematiche affrontate.

Il programma prosegue alle ore 11.30 a Castel Sant’Elmo con “Storie di donne fra arte e rivoluzione”, una visita guidata che riflette sul ruolo delle donne nella storia, nella cultura e nell’arte, attraverso le vicende di alcune protagoniste della storia di Napoli.

Si partirà dal ruolo della fortezza cinquecentesca durante la Rivoluzione Napoletana del 1799, con un focus su due figure emblematiche di quell’epoca, Luigia Sanfelice ed Eleonora Pimentel Fonseca, per arrivare al museo Novecento a Napoli, raccontando le artiste che, attraverso le loro opere, hanno contribuito a ridefinire il ruolo delle donne nel panorama culturale e artistico del secolo scorso.

La mattinata si concluderà con l’appuntamento alle ore 12.30 alla Certosa di San Martino, con “Donna se’ tanto grande e tanto vali”, una visita alla Chiesa della Certosa, con un approfondimento sulle figure femminili. Attraverso l’iconografia femminile ispirata alle Sacre scritture, sarà proposta una lettura del messaggio originario della cultura cristiana che restituisce piena dignità e libertà alla donna, veicolo di grazia e protagonista della storia della salvezza.

L’intero percorso, si propone come un momento importante per ribadire l’importanza della memoria, della consapevolezza e della cultura come strumenti di educazione al rispetto e alla parità, ma sarà possibile partecipare anche alle singole tappe. Il biglietto è gratuito per le donne e ad ogni visita possono partecipare fino a di 25 visitatori.