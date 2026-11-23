L’installazione dei semafori in zona Cappella Nuova degli Orefici a Torre del Greco con conseguenti lamentele da parte dei cittadini ha risollevato anche la questione dell’assenza di parcheggi nell’area. Una situazione che già nella giornata di domani sarà risolta con l’aggiunta di nuovi stalli.

I parcheggi di Cappella Nuova saranno a strisce bianche

I residenti della zona di Cappella Nuova sono soggetti da anni ad una ormai insostenibile assenza di parcheggi, motivo di forte disagio per i cittadini che quotidianamente devono fare i conti con l’impossibilità di trovare un posto per la propria auto. Un problema che si protrae ormai da ben 40 anni, da quando l’allora prete della Parrocchia del SS. Crocifisso rese inaccessibile la piazza antistante la chiesa, riducendo significativamente il numero di stalli per le macchine.

“In tutti questi anni mai nessuno si era interessato alla situazione parcheggi della zona Cappella Nuova”, ha affermato il consigliere Vittorio Guarino, “Abbiamo agito tempestivamente in seguito alle richieste dei cittadini, recuperando 18 posti auto su via Giovanni XXIII e ulteriori 4 posti nell’area dell’ex isola ecologica”

Ad affiancare Guarino nell’installazione dei nuovi posti auto anche l’assessora Virginia Palomba, anch’ella residente, come Guarino, nella zona interessata e entrambi attenti alle esigenze di coloro che vi abitano.

Tutti gli stalli saranno contrassegnati da strisce bianche, con la probabile aggiunta di un disco orario, per permettere a tutti i cittadini di usufruirne. I semafori recentemente installati nella zona, inoltre, verranno attivati soltanto dopo la realizzazione dei nuovi posti auto, per evitare un’eventuale congestione del traffico.

L’installazione dei nuovi parcheggi nella zona di Cappella Nuova si inserisce in un momento di acceso dibattito sulla questione dei posti auto in città, rappresentando un esempio di incontro fra istituzioni e cittadinanza.

Il grafico dei nuovi posti auto in via Cappella degli Orefici