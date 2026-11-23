Dopo una breve tregua dal maltempo, stando alle previsioni di Meteo Giornale, in Italia si farà strada una nuova perturbazione caratterizzata da un vortice in arrivo nel Mediterraneo.

Vortice mediterraneo e perturbazione atlantica: le previsioni meteo

Stando alle previsioni, dopo giorni di maltempo, un modesto aumento della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà condizioni più asciutte su gran parte dell’Italia. Da mercoledì, tuttavia, l’avanzata di un Vortice sul Mediterraneo potrebbe dare il via ad una nuova fase di instabilità con precipitazioni più diffuse e aria più fredda.

Le piogge più intense si concentrerebbero sul Nord-Est e sul versante tirrenico centro-meridionale, con Toscana, Lazio e Campania tra le Regioni più esposte. Anche la neve potrebbe tornare a cadere diffusamente sulle Alpi centro-orientali con accumuli abbondanti sulle quote più elevate. Sull’Appennino settentrionale, invece, le nevicate resterebbero confinate in alta quota.

Giovedì le piogge potrebbero proseguire sul Nord-Est e su parte del Centro-Sud. Anche i mari potrebbero risultare molto mossi o localmente agitati a causa dei venti di Scirocco e Libeccio. Sul fronte delle temperature lo scenario climatico sarebbe suddiviso tra Nord e Sud con valori più gradevoli al Meridione.

Nel corso del weekend si assisterebbe ad una seconda perturbazione atlantica che potrebbe riportare piogge e nevicate su molte regioni. La sua traiettoria e le aree più coinvolte restano da definire. Vista la distanza temporale, dunque, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare e approfondire la tendenza attuale.