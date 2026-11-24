Sangue e violenza nella serata di ieri a Napoli, nel quartiere Mercato, dove un uomo è stato aggredito brutalmente, a colpi di bottiglia, finendo in gravi condizioni in ospedale.

Napoli, aggredito con i cocci di bottiglia: 32enne in ospedale

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la vittima è un 32enne di origini nigeriane, regolare sul territorio. L’uomo si trovava in strada quando, per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato colpito con cocci di bottiglia al volto e all’addome da un suo connazionale 36enne (irregolare sul territorio nazionale).

Il 32enne sarebbe stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Pellegrini di Napoli dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno individuato il 36enne per arrestarlo e condurlo in carcere.