Una nuova stazione per arrivare più in fretta a Castel Sant’Elmo, alla Certosa e al Museo di San Martino: è il progetto del Comune di Napoli per la funicolare di Montesanto. L’idea, che prevede una fermata intermedia collegata con un ascensore alla zona museale del Vomero, è tornata al centro dell’attenzione con una delibera della Giunta approvata nelle ultime settimane. Ma sui tempi, per ora, non ci sono certezze.

Il progetto si inserisce in un momento particolare per l’impianto di Anm, che collega Montesanto al Vomero (via Morghen) e che dal 15 maggio è chiuso per la revisione ventennale. La riapertura è prevista entro aprile 2027, con treni e binari completamente rinnovati, e nel frattempo il servizio è garantito da una navetta bus sostitutiva. Una data che, avverte l’assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza, resta una previsione e non una certezza.

Cosa prevede il progetto: stazione in via Tito Angelini e ascensore

Con la deliberazione di Giunta n. 476 del 23 ottobre 2026, il Comune ha approvato il riadeguamento del progetto esecutivo per la nuova stazione intermedia denominata «S. Elmo», in via Tito Angelini, nella zona di San Martino. L’amministrazione definisce l’opera di «prioritario interesse», prevista nel Documento unico di programmazione 2026-2028, e propone al Consiglio una variazione di bilancio con l’applicazione di un avanzo di amministrazione di 108mila euro destinato agli investimenti.

L’intervento prevede una stazione superficiale al posto di un fabbricato privato già esistente, che sarà oggetto di esproprio. Il progetto, già illustrato in passato, prevede una fermata intermedia a viale Raffaello, dove la funicolare già si ferma senza far scendere i passeggeri, e un collegamento con quattro ascensori lungo circa 70 metri fino a via Tito Angelini. Come spiega Cosenza, esiste già un tunnel che porta a un ascensore con sbocco davanti a Castel Sant’Elmo e vicino alla Certosa di San Martino.

Perché serve: Castello, San Martino e turismo

Oggi arrivare al Castello non è complicato: ci sono la stazione Morghen della funicolare, la metropolitana Linea 1 con fermata Vanvitelli e gli ascensori pubblici, il bus C37 fino a piazzale San Martino. Ma, osserva l’amministrazione, si può avere un sistema ancora più veloce, con un’uscita direttamente vicina al polo museale che negli ultimi anni ha registrato un notevole aumento di visitatori e turisti. Un’infrastruttura che, in una linea che trasporta oltre 4 milioni di passeggeri l’anno, avrebbe un impatto notevole.

Il progetto, che rientra nell’aggiornamento del Piano urbano della mobilità sostenibile, collegherebbe via Tito Angelini con l’ingresso del Castello, offrendo un’alternativa all’auto privata e riducendo la pressione sul traffico della collina.

Costi, tempi e nodi ancora aperti

Restano però parecchi punti interrogativi. Il progetto è in Conferenza dei servizi e, secondo le ricostruzioni, la realizzazione della fermata dipende dall’approvazione del progetto e dal via libera della Regione. Cosenza ha spiegato che non è ancora possibile fare previsioni sui tempi.

Una delle ipotesi, già emersa in passato, è sfruttare lo stop programmato della funicolare per aprire il nuovo cantiere. Non è chiaro, però, se la nuova stazione potrà essere pronta insieme alla riapertura dell’impianto, né se gli espropri e le procedure autorizzative rallenteranno i lavori. Per ora, la certezza è una sola: il Comune ha messo l’opera tra le sue priorità, e per i napoletani e i turisti la salita verso Sant’Elmo potrebbe presto diventare molto più rapida, ma solo a patto che progetto, fondi e autorizzazioni arrivino.