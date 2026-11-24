Per tutto il periodo festivo, la Chiesa di Santa Marta, a Napoli, ospiterà il Presepe della Meraviglia per la XXIV mostra dell’Associazione Presepistica Napoletana, visitabile ad ingresso gratis.

Presepe della Meraviglia gratis alla chiesa di Santa Marta

L’arte presepiale napoletana diventa protagonista tra gli spazi della suggestiva chiesa, consentendo ai visitatori di ammirare uno dei presepi più belli della tradizione, ricco di rifiniture e dettagli realistici. La mostra dell’Associazione Presepistica Napoletana propone tre sezioni espositive: “Il Presepe della Meraviglia” ispirato al libro di Monsignore Gennaro Matino; “Il mio presepe” e “I promessi sposi nella Napoli del Seicento”.

Alla giornata inaugurale hanno preso parte l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, l’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, il Pro Vicario dell’Arcidiocesi di Napoli Monsignore Gennaro Matino, le professoresse Brunella Basso, Maria Laura Vanorio e Aniello Briganti. L’incontro è stato moderato da Vincenzo Nicolella, curatore della mostra e responsabile per la Cultura dell’Associazione Presepistica Napoletana.

“L’associazione presepistica napoletana, ancora una volta, nella splendida Chiesa di Santa Marta, ci propone una mostra molto suggestiva. Mi piace sottolineare come e quanto la riproduzione di scene e personaggi dei Promessi Sposi, una straordinaria napoletanizzazione del romanzo di Manzoni, abbia ispirato e sollecitato un lavoro delle studentesse e degli studenti del Liceo scintifico Arturo Labriola. Meraviglioso è il percorso presepiale, insieme suggestivo e spirituale, tratto dal libro di Monsignore Gennato Matino che diventa un inno alla meraviglia. L’arte presepiale è un pezzo importante dell’identità napoletana: valorizza la capacità artigianale dei nostri pastorai che rendono Napoli città del presepe tutto l’anno” – ha dichiarato l’Assessora Teresa Armato.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, dalle 10:00 alle 19:00, fino al 10 febbraio 2027. L’ingresso è libero e gratuito per tutti. Per prenotare una visita guidata è possibile contattare all’indirizzo segreteria@apn-online.it.