Preoccupazione a Scafati per la presenza di schiuma maleodorante nelle acque del Rio Squazzatorio, uno dei principali a confluire nel fiume Sarno. A denunciare la situazione è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che ha chiesto controlli urgenti per accertare l’origine del fenomeno e verificare eventuali sversamenti inquinanti.

L’allarme del sindaco di Scafati: «La salute delle persone non è negoziabile»

L’obiettivo è risalire all’origine della schiuma e verificare se sia effettivamente riconducibile a sostanze inquinanti.

Il primo cittadino di Scafati ha, quindi, sollecitato l’intervento dell’Arpac, della Regione e delle forze dell’ordine, chiedendo sopralluoghi urgenti lungo l’intero corso del canale, campionamenti e verifiche sugli eventuali punti di immissione. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla possibile presenza di scarichi abusivi, individuando gli eventuali responsabili.

«Non vogliamo promesse, vogliamo risposte e fatti concreti», ha dichiarato Alberti, «Il Rio Squazzatorio non è una fogna, il nostro territorio non è una discarica, la salute delle persone non è negoziabile»

https://www.facebook.com/reel/2070067567012178

Dragaggio e pulizia: gli interventi realizzati al Rio Squazzatorio non bastano

Negli ultimi mesi gli enti competenti hanno avviato diverse attività di manutenzione per ripristinare la funzionalità idraulica del Rio Squazzatorio. Nel gennaio 2026 sono partite, in via Vicinale Melito, le operazioni preliminari al dragaggio, con un intervento previsto su un tratto di circa un chilometro e mezzo. A maggio, gli operatori hanno rimosso i detriti accumulati nell’alveo e ripreso le attività regolari di dragaggio..

Anche la Regione Campania, nell’ambito del programma di riqualificazione ambientale del bacino del Sarno, ha previsto ulteriori opere di rimozione dei sedimenti e ripristino della capacità di deflusso del Rio. Si tratta di interventi importanti, ma prevalentemente orientati alla sicurezza idraulica: non equivalgono alla risoluzione delle problematiche legate agli scarichi e alla qualità delle acque.

Un’emergenza che resta aperta

La presenza di schiuma e cattivi odori dimostra quanto sia necessario affiancare alla manutenzione dell’alveo un’attività costante di monitoraggio ambientale. Il dragaggio, da solo, non può risolvere le criticità di un corso d’acqua che attraversa più territori e che necessita anche del completamento degli interventi fognari e di depurazione.

Per Scafati e per l’intero Agro nocerino-sarnese la tutela del Rio Squazzatorio non può, infatti, ridursi a interventi occasionali. Criticità ambientali come quelle segnalate dal sindaco costituiscono un minaccia allarmante per la salute dei cittadini, che da anni vivono a stretto contatto con sostanze tossiche e altamente pericolose, destinate ad essere sversate nel Sarno e arrivare in tutta la fascia costiera del suo bacino.