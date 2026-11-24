Successo per la prima tappa del Ciccio Merolla Tour, il concerto del celebre percussionista napoletano che lo scorso 16 novembre ha incantato la platea del Teatro Augusteo. Un viaggio sonoro tra afrobeat, funky, rap e musica partenopea che sarà replicato il 9 marzo a Roma, al Largo Venue.

Successo per Ciccio Merolla a Napoli: concerto anche a Roma

Un appuntamento particolarmente atteso che ha fatto registrare il pienone al Teatro Augusteo: qui l’artista napoletano – che dai vicoli dei Quartieri Spagnoli ha conquistato alcuni dei più prestigiosi palchi nazionali ed internazionali – ha presentato in anteprima alcuni brani del suo nuovo lavoro discografico.

Foto: Giovanni Esposito

Tra standing ovation, balli e platea in delirio, in perfetto stile Merolla, lo show si è rivelato un vero e proprio trionfo, tra intrattenimento ed emozioni indelebili scolpite nel cuore del pubblico. Lo stesso artista, a fine serata, tramite alcuni contenuti social diffusi ha commentato: “Che serata, ragazzi! Prima di tutto un grazie enorme a tutti voi che siete venuti al Teatro Augusteo: vedervi in piedi ad applaudire è stato qualcosa che non dimenticherò”.

Intanto è già corsa ai biglietti per la tappa romana: Merolla porterà le sue coinvolgenti sonorità direttamente nella Capitale, facendo tappa al Largo Venue. Il concerto, inizialmente previsto per il 25 novembre, è stato slittato al 9 marzo 2027. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne.

Foto: Giovanni Esposito



