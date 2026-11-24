Dal 27 dicembre 2026 a Torre Annunziata torna il presepe vivente folklorico, un viaggio nel cuore del Natale napoletano che prenderà vita nella cripta della Parrocchia dello Spirito Santo.

Il Presepe Vivente Folklorico 2026 di Torre Annunziata

L’evento spettacolo, la cui prima edizione risale al 1998, è diventato nel corso degli anni una consolidata tradizione per la città oplontina. Il gruppo folclorico ‘O Pazzariello inonderà la cripta di tradizioni e riti, tra musiche, frizzi e lazzi, dando il via ad un vero e proprio viaggio nel tempo.

Il Presepe Vivente Napoletano andrà in scena il 27, 28, 29 dicembre 2026 e dal 3 al 5 gennaio 2027, riproponendo una giornata sul Presepe dell’800 attraverso canti, balli e brani recitati. Il “Pazzariello”, tipico banditore, accompagnerà lo spettatore verso un itinerario tra gli antichi mestieri scomparsi.

Anche quest’anno sarà la cripta del santuario torrese a incorniciare la kermesse. L’ambientazione raccolta e suggestiva permette allo spettatore, comodamente seduto, di vivere un’esperienza immersiva, ponendosi al centro della rappresentazione: i pastori-attori, infatti, animano tutti gli ambienti dando vita agli antichi mestieri torresi in un dialogo costante e diretto con il pubblico.

La zingara, la pastaia, il tammurraro, il conciatielle, lo spasaro, lo sciò sciò: sono solo alcuni dei personaggi che animeranno il Presepe. La rappresentazione si concluderà con la solennità dell’annuncio dell’Angelo ai Pastori e nella rivelazione del Verbo incarnato.

Un vero e proprio spettacolo che non si limita soltanto all’intrattenimento in quanto rappresenta la proiezione scenica di sentimenti ed emozioni, nostalgia, amore per la cultura, riscoperta di arti, mestieri, canti e musiche di un antico passato.