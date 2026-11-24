Un viaggio teatrale nella vita e nei pensieri di Giacomo Leopardi, raccontati attraverso una prospettiva inedita, ironica e liberatoria. Sabato 28 novembre, alle ore 17, Villa delle Ginestre a Torre del Greco ospiterà la performance “Se vi va chiamatemi Giacomino”, con Gennaro Davide Niglio protagonista.

Un Leopardi inedito a Villa delle Ginestre

Non il poeta malinconico e tormentato che la tradizione ha consegnato all’immaginario collettivo, ma un uomo che, ormai libero dalle sofferenze terrene, può finalmente guardare alla propria esistenza con leggerezza. È questa la chiave narrativa scelta per “Se vi va chiamatemi Giacomino”, spettacolo che restituisce al pubblico un’immagine diversa di Leopardi.

Il protagonista, immaginato dopo la morte, torna con la memoria agli anni trascorsi tra Torre del Greco e Napoli, ripercorrendo episodi, incontri e vicissitudini che hanno segnato l’ultima fase della sua vita. Una narrazione intima, nella quale il racconto delle esperienze personali si intreccia con momenti di ironia e leggerezza. A rendere ancora più particolare la rappresentazione è l’utilizzo del napoletano, attraverso cui il poeta racconta le proprie avventure e rilegge alcuni passaggi significativi della sua storia.

Gennaro Davide Niglio veste i panni di Giacomino

A interpretare il poeta sarà Gennaro Davide Niglio, attore che ha costruito il proprio percorso attraverso importanti esperienze formative e teatrali. Dopo aver frequentato il laboratorio di recitazione Elicantropo dal 2019 e il Nouveau Théâtre de Poche dal 2021, nel 2024 ha conseguito il diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Napoli.

Nel suo curriculum figurano spettacoli come “Flashdance”, con la regia di Enzo Paolo Turchi, “Noccioline” di Renato Carpentieri e “Apocalittici”, diretto da Peppino Mazzotta. Ha inoltre partecipato al cortometraggio “In buca”, scritto e diretto da Anjo Ciman nel 2025, e alla fiction Rai “L’amica geniale”.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per agevolare l’afflusso del pubblico sarà possibile usufruire del parcheggio gratuito all’interno del plesso Chiazzolelle, situato nei pressi del viale d’accesso a Villa delle Ginestre. La dimora sarà aperta per l’occasione grazie alla disponibilità della Fondazione Ente Ville Vesuviane.