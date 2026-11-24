Ha ufficialmente riaperto al pubblico Largo Maradona, l’area antistante il palazzo su cui è stato realizzato il murale dedicato a Diego Armando Maradona, ai Quartieri Spagnoli, frequentatissima da tifosi, appassionati e turisti.

Il nuovo Largo Maradona: riapre la zona del famoso murale

Largo Maradona, con il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, diventa ufficialmente uno spazio pubblico attrezzato destinato ad accogliere anche manifestazioni culturali. Sorto, dunque, in maniera spontanea, ora è un luogo riqualificato, aperto a tutti.

Questa mattina lo spazio rinnovato è stato inaugurato dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato. I lavori hanno riguardato un’area di circa 200 metri quadrati tra via Emanuele De Deo e vico Concordia, a Montecalvario, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, dove un tempo sorgeva una cotruzione distrutta dai bombardamenti.

La riqualificazione è stata realizzata nell’ambito di una convenzione tra i proprietari e il Comune. Nello specifico, sono state rifatte le pavimentazioni, con l’eliminazione delle barriere architettoniche, recuperati i muri perimetrali e il cancello d’ingresso, realizzati pergolati con essenze arboree, inseriti elementi di arredo urbano e installato un nuovo impianto di illuminazione.

Lo spazio sarà accessibile gratuitamente e contribuirà alla valorizzazione del patrimonio urbano e sociale del quartiere. In base alla convenzione sottoscritta con l’amministrazione comunale, è garantito l’uso pubblico permanente dell’area, mentre la gestione, la manutenzione e la custodia dello spazio resteranno a carico dei proprietari.

«Riapre uno dei luoghi simbolici della città, che è diventato anche grande attrattore turistico. In questi mesi è stato portato avanti un percorso di regolarizzazione e di riqualificazione grazie alla collaborazione tra i promotori e le istituzioni. Credo che anche questo sia il segno di una città che cambia: una città che mantiene la sua identità, mantiene la sua passione, ma lo fa nel rispetto delle regole» – ha affermato il sindaco Manfredi.

«Quest’area, che è uno degli attrattori turistici più importanti di Napoli, è diventata luogo di sperimentazione di un progetto pubblico-privato finalizzato a mettere sotto i crismi della legalità, della trasparenza e del rispetto delle regole uno spazio che prima non aveva tutti questi requisiti – ha spiegato l’assessora Armato –. Abbiamo lavorato con pazienza e con impegno quotidiano, attraverso un dialogo costante con gli operatori privati, per determinare un percorso di legalità sia dal punto di vista della riqualificazione urbana, sia dal punto di vista delle autorizzazioni per le attività di commercio».