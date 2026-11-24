Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo per piogge e temporali con rischio idrogeologico e idraulico sull’intero territorio valido dalle 9 di domani, mercoledì 25 novembre alle 9 di dopodomani, giovedì 26 novembre.

Allerta meteo in Campania del 25 e 26 novembre 2026

Da domani mattina la Campania sarà attraversata da una perturbazione che porterà nuove precipitazioni, localmente anche a carattere di temporale, venti temporaneamente forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte. Le condizioni meteo e i fenomeni previsti sin dalle 9 tenderanno poi a peggiorare e quindi ad intensificarsi dal pomeriggio-sera.

Oltre all’allerta per temporali, la stessa struttura regionale ha anche evidenziato una contestuale allerta meteo per venti forti con raffiche e mare agitato con mareggiate. La Sala Operativa della Protezione civile ha diramato l’avviso a tutti i Comuni della Campania per l’attivazione dei Centri Operativi comunali e la predisposizione di tutte le misure strutturali e non strutturali previste per la mitigazione dei rischi.

E’ richiamata l’attenzione su fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.