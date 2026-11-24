Una giornata memorabile per la ginnastica italiana e per tutta la famiglia della Turris. Nella prestigiosa cornice di Copenaghen, capitale mondiale del TeamGym, Raffaella Di Maio ha conquistato una straordinaria vittoria indossando la maglia della Nazionale Italiana in occasione di un’importante competizione internazionale.

Grande orgoglio per Torre del Greco e per lo sport torrese

Un risultato che riempie d’orgoglio l’intera società e premia anni di dedizione, allenamenti intensi e passione incondizionata. A guidare e accompagnare questa spedizione vincente in terra danese sono stati i tecnici Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa, punti di riferimento fondamentali per la crescita tecnica e umana della ginnasta e di tutto il movimento sportivo della Ginnastica Turris.

«Dopo tanti sacrifici, finalmente arriva una grande soddisfazione», commentano con emozione i tecnici Ersilia De Chiara e Vincenzo Festa direttamente dalla Danimarca. «Questo successo non rappresenta un punto di arrivo, ma una spinta formidabile: siamo pronti a fare altri passi avanti e a continuare a sostenere, giorno dopo giorno, i sogni e le ambizioni dei nostri atleti».

Con il successo internazionale di Raffaella Di Maio, la Turris conferma l’eccellenza della propria scuola di TeamGym, guardando al futuro con rinnovata ambizione.