Il Cittadella dello Sport Basket agguanta la prima vittoria in Divisione Regionale 2. In casa del Crystal Basket Capaccio Paestum le rane vincono 49-63, una vittoria che permette alla squadra di Torre del Greco di conquistare i primi punti della stagione e a muovere la classifica.

La cronaca della gara

Il Cittadella dello Sport approccia la gara nel migliore dei modi, tenendo sotto la squadra di casa per tutto il primo tempo: al termine del primo quarto le rane sono in vantaggio, lasciando al Capaccio solo 10 punti (10-22). Il secondo quarto continua con lo stesso tormentone del primo, con gli ospiti che continuano a fare la partita.

Si va negli spogliatoi sul risultato di 20-39. Nel secondo tempo i ragazzi di Torre del Greco calano nell’intensità e permettono al Capaccio di tentare la rimonta: il terzo quarto è caratterizzato da un totale equilibrio (14-16). L’ultimo quarto è il peggiore per il Cittadella, ma il vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti permette comunque ai ragazzi di coach Argento di conquistare la vittoria.

Adesso tocca al recupero della partita contro il Ponte, domani alla Tensostruttura La Salle alle 19:30, alla ricerca della prima vittoria in casa.