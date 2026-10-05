Vittorio Sgarbi ancora ricoverato per insufficienza respiratoria: come sta

Vittorio Sgarbi resta ricoverato in Terapia Intensiva al Policlinico Gemelli di Roma: al momento pare che le sue condizioni siano stabili.

Vittorio Sgarbi ricoverato: come sta

Lo scorso giovedì il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, era giunto in ospedale per una grave insufficienza respiratoria, finendo in terapia intensiva. La sua situazione, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe stazionaria: Sgarbi sarebbe vigile e sottoposto alle terapie nell’ospedale romano.

Dal 2023 il critico d’arte avrebbe affrontato una serie di problemi di salute che lo avrebbero portato anche a sospendere la partecipazione ai salotti televisivi. Nella primavera del 2025 aveva affrontato un lungo ricovero legato ad una profonda sindrome depressiva, rimanendo per oltre un mese proprio al Gemelli di Roma.

Travolto anche dall’onda mediatica che ha cavalcato le contrapposizioni intercorse tra la compagna e la figlia, Sgarbi sarebbe riapparso in pubblico lo scorso febbraio, alla Certosa di Ferrara, mostrandosi visibilmente debilitato fisicamente.