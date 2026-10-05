Riqualificazione di Torre Annunziata: il Comune apre il confronto con i cittadini sul futuro del PRIUS

Un momento di confronto aperto al territorio per definire le prossime modalità di sviluppo e rigenerazione di Torre Annunziata. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso dal Comune nell’ambito del PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile), che punta a coinvolgere direttamente le realtà locali nella costruzione della strategia urbana della città.

Un dialogo con i cittadini di Torre Annunziata

L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 15, nella Sala Teatro di via Provinciale Schiti 51. Sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, comunità locali, enti e altri soggetti interessati a contribuire alla definizione delle future politiche di trasformazione urbana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per elaborare il Documento di Orientamento Strategico (DOS), strumento propedeutico all’attuazione degli interventi collegati al PR Campania FESR 2021-2027, che dispone a livello regionale di 360 milioni di euro.

Il confronto con il territorio avrà un ruolo centrale. L’obiettivo è infatti raccogliere esigenze, idee e proposte progettuali provenienti dalla città, così da mettere a fuoco le priorità sulle quali concentrare gli interventi di rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile. C’è tempo fino alle ore 12 di martedì 6 ottobre per trasmettere eventuali ulteriori proposte progettuali. La documentazione dovrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.torreannunziata.na.it.

Le proposte e i contributi ricevuti confluiranno nel lavoro di elaborazione del DOS e saranno valutati anche in relazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal PRIUS. Il confronto servirà, quindi, a definire in maniera più puntuale una strategia urbana capace di orientare gli interventi e l’impiego delle risorse disponibili attraverso il programma europeo.

La maggior parte dei cittadini torresi chiedono ormai a gran voce di rivedere la gestione del verde da parte dell’amministrazione come uno dei punti principali della rigenerazione urbana. Al momento, infatti, il potenziamento del verde già presente o la realizzazione di nuove aree non è fra le priorità degli uffici comunali. L’incontro del 7 ottobre costituisce, quindi, un’occasione di vero confronto con la cittadinanza. Un concreto impegno nella realizzazione delle sue richieste decreterà l’effettiva utilità di questo dialogo fra comunità e commissione.