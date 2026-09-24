Torre Annunziata, la città di mare con il litorale più desolato della costiera

Immondizia, buche, erbacce, transenne abbandonate e cemento: questo è il litorale di Torre Annunziata. Una città di mare che del suo mare non può mai godere davvero.

Un degrado generale su tutto il litorale di Torre Annunziata

Fare una passeggiata sul litorale di Torre Annunziata può essere piacevole se si fissa lo sguardo all’orizzonte, da dove si possono ammirare la costiera e Capri. Più difficile apprezzarlo se si nota il degrado generale in cui versa ormai da anni. Già denunciata da Vesuvio Live, la situazione negli ultimi mesi non è cambiata. Dopo un’estate asfissiante passata nell’incuria, i cittadini sembrano non poter godere del primo fresco facendo due passi sul lungomare neanche adesso.

Tutta la zona di Torre Annunziata legata al mare versa, infatti, in condizioni pietose. L’area che comprende la litoranea, Villa Parnaso, la Villa Comunale e il porto, invece di essere il fiore all’occhiello della città, e un luogo in cui cittadini e turisti possono trascorre il loro tempo libero, appare come una periferia abbandonata a se stessa. I torresi la frequentano comunque, perché è tutto ciò che hanno. Ma è mortificante che debbano accontentarsi di una bella cartolina all’orizzonte.

La fontana della Villa Comunale, ad esempio, non è quasi mai funzionante, e si presenta oggi eccessivamente sporca e stagnante. Tutte le fontanelle presenti nell’area sono inutilizzabili, e le aiuole che costeggiano i marciapiedi o sono incolte e piene di rifiuti o soffocate da transenne vecchie di anni e anni.

Anche la manutenzione di Villa del Parnaso è pressoché inesistente. Con un giardino quasi impraticabile e rifiuti accumulati da mesi in quella che originariamente doveva essere una vasca, sembra di passeggiare in un luogo abbandonato, sicuramente non nel cuore della città, a pochi passi dal mare e da un paesaggio unico.

La fontana nella Villa Comunale di Torre Annunziata

Villa Parnaso a Torre Annunziata, scale del belvedere

I lavori al Porto: un flop di cemento incandescente

L’unica ad area ad essere stata interessata recentemente da lavori di riqualificazione è stato il Porto. Peccato che più che riqualificare, abbiano peggiorato ancora di più la situazione. Se l’utilizzo del porto come parcheggio era già avvilente, risultava quantomeno utile. Adesso, con la riduzione dei posti auto a soli 30, ha perso anche quella funzionalità.

Al posto di un’area verde, con alberi e panchine, il porto è stato trasformato attualmente in un’enorme colata di cemento, senza nessun tipo di predisposizione apparente per futuri alberi e aiuole. Una piccola striscia di terreno che costeggia la pista ciclabile sembra essere sopravvissuta alla colata, ma è al momento vuota. Passeggiare lungo il porto risulta, quindi, impossibile, a causa delle alte temperature raggiunte dal suolo.

Dopo l’abbattimento di numerosi platani adulti per la realizzazione del nuovo porto, i cittadini speravano in una ristrutturazione che offrisse un po’ di verde, che da anni tristemente scarseggia in tutta la città. Anche sulla litoranea, infatti, i pochi alberi presenti sono morti o quasi del tutto secchi, non offrendo di fatto nemmeno un po’ d’ombra. Non è stato fatto, però, nessun intervento per colmare la mancanza degli alberi abbattuti. Intanto, nella città sempre più spazi verdi vengono trasformati in parcheggi privati, soffocando la città in colate di cemento.

Immondizia e vecchie transenne al porto di Torre Annunziata