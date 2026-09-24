Sold out per la Neapolis Marathon: 8.000 corridori attesi a Napoli, la metà saranno stranieri

La Neapolis Marathon fa ancora una volta il pieno. L’edizione 2026 della Union Gas e Luce Neapolis Marathon è infatti sold-out, nonostante l’organizzazione abbia aumentato del 50% i posti disponibili rispetto allo scorso anno.

Un incremento che non è bastato a soddisfare tutte le richieste arrivate per le gare in programma domenica 18 ottobre.

Neapolis Marathon, Napoli corre con il mondo

Saranno tre le distanze protagoniste della giornata: la maratona, la Union Gas e Luce Neapolis Half da 21,097 chilometri e la Eurospin Neapolis Sea Run, gara non competitiva di 11 chilometri.

Tutte hanno raggiunto il tutto esaurito, confermando la crescita di un appuntamento che negli anni è riuscito a conquistare un pubblico sempre più ampio, dentro e fuori dall’Italia.

E proprio la presenza internazionale rappresenta uno dei dati più significativi dell’edizione 2026: oltre il 47% degli atleti iscritti arriverà dall’estero.

Numeri che raccontano una manifestazione ormai capace di andare ben oltre il semplice appuntamento sportivo. Molti runner tornano a Napoli anno dopo anno, spesso insieme ad amici e famiglie, trasformando la partecipazione alla gara in un’occasione per vivere la città e raccontarla.

Oltre 8mila partecipanti in tre giorni

Il programma, infatti, non si esaurirà con le gare della domenica. Nel pomeriggio di sabato 17 ottobre saranno protagoniste le due camminate ludico-motorie della Royal Group Hotel & Resort Neapolis Magic Walk.

Considerando tutti gli appuntamenti in programma, saranno oltre 8mila le persone coinvolte nel corso del terzo weekend di ottobre.

Una presenza destinata a riversarsi per le strade di Napoli e nelle sue attività ricettive e commerciali, con migliaia di podisti e accompagnatori pronti a trascorrere in città più giorni.

Il Neapolis Marathon Village a piazza del Plebiscito

A fare da punto di riferimento per la manifestazione sarà anche il Neapolis Marathon Village, allestito in piazza del Plebiscito.

Sarà aperto venerdì 16 e sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 19, con spettacoli, interviste, ospiti e diverse iniziative rivolte non soltanto agli iscritti, ma all’intera cittadinanza.

“Siamo molto soddisfatti di questi importanti risultati, che si consolidano anno dopo anno. Lavoriamo sempre nell’ottica di dare un servizio di maggiore qualità all’utenza e tutto ciò è percepito e premia coloro i quali, con dedizione e costanza, fin dal primo momento hanno creduto in questo progetto”, sottolinea Vincenzo Maiorano, presidente della Neapolis Marathon.

Dal 16 al 18 ottobre, dunque, Napoli tornerà a trasformarsi in una grande città dello sport. Ma soprattutto in una città capace di accogliere migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Una maratona che parte dalle strade di Napoli, ma che ormai porta Napoli sulle strade del mondo.